В Химках заменили более 6 километров тепловых сетей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Программа по модернизации тепловых сетей на территории городского округа Химки проводится в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго», разработанной при поддержке Министерства энергетики Московской области и администрации муниципалитета.
В ходе модернизации специалисты уже заменили трубопровод общей протяженностью более 6 километров, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Работы по реконструкции теплосетей пройдут по 42 адресам, по которым заменят 26 километров труб и 460 километров теплосетей.
Для удобства жителей Химок была разработана и запущена интерактивная карта с данными обо всех ремонтных работах, их сроках начала и окончания и целях запланированных работ. Ознакомиться с перечнем проводимых работ и адресами можно на новой интерактивном портале на сайте «ТСК Мосэнерго».
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«За весенне-летний период уже заменили 10 участков трубопровода в Подрезково, Левобережном, Старых и Новых Химках. Всего в рамках инвестиционной программы в этом году проложим новые сети по 15 адресам. Прямо сейчас работы ведутся на улице Пожарского, 16 и Железнодорожной, 2. Работы на всех участках завершим к новому отопительному сезону», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
«Очевидно, что система теплоснабжения Химок требует серьезной модернизации, в первую очередь это касается состояния тепловых сетей, многие из которых достигли предельного срока эксплуатации. Инвестпрограмма «ТСК Мосэнерго» направлена на решение наиболее сложных, многолетних проблем в системе теплоснабжения городского округа», — рассказал первый заместитель генерального директора, главный инженер ООО «ТСК Мосэнерго» Роман Агапов.В рамках ремонта теплосетей проверяются котельные, газопроводы, подстанции и электрические сети, промываются котлы, проводятся гидравлические испытания и другое, а по завершении проведенных работ специалисты высаживают газоны, восстанавливают бордюрный камень и укладывают асфальтовое покрытие.
Для удобства жителей Химок была разработана и запущена интерактивная карта с данными обо всех ремонтных работах, их сроках начала и окончания и целях запланированных работ. Ознакомиться с перечнем проводимых работ и адресами можно на новой интерактивном портале на сайте «ТСК Мосэнерго».
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Алиса Сергиенко