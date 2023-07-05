В Химках завершают обновление более 20 детских площадок

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В городском округе Химки проводят модернизацию более 20 детских площадок.
Детские площадки, которые попали под модернизацию, выбраны с помощью жителей округа, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Администрация округа проводила очные встречи с жителями, в ходе которых жители высказывали свои пожелания.
Работы по обновлению детских площадок проводятся в рамках регионального проекта «Комплексное благоустройство дворовой территории».
Специалисты много внимания уделяют безопасности площадок. Все игровые комплексы для детей оснастили ударопоглощающим покрытием.
Работы по обновлению завершаются во дворах на улицах: Московская, Молодежная, Мельникова, Новозаводская, Бабакина и другие.
Программа по модернизации детских площадок в округе Химки проводятся впервые, в текущем году планируется обновить 14 детских площадок. План выполнен уже на 80%.
В ближайшем будущем в городском округе Химки начнут строительные работы губернаторских детских площадок.
Глава Химок проверил ход капремонта детского санатория в Фирсановке.
В Подмосковье в этом году появится более 130 губернаторских детских площадок.
За 10 лет в Химках открыли 18 новых спортивных комплексов.
Администрация округа проводила очные встречи с жителями, в ходе которых жители высказывали свои пожелания.
Специалисты много внимания уделяют безопасности площадок. Все игровые комплексы для детей оснастили ударопоглощающим покрытием.
Работы по обновлению завершаются во дворах на улицах: Московская, Молодежная, Мельникова, Новозаводская, Бабакина и другие.
Программа по модернизации детских площадок в округе Химки проводятся впервые, в текущем году планируется обновить 14 детских площадок. План выполнен уже на 80%.
В ближайшем будущем в городском округе Химки начнут строительные работы губернаторских детских площадок.
«В каждом дворе обновили детские площадки, а по тем адресам, где их вовсе не было — обустроили новые. Также в рамках программы комплексного благоустройства установили 20 больших детских площадок по программе Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.Читайте также:
Глава Химок проверил ход капремонта детского санатория в Фирсановке.
В Подмосковье в этом году появится более 130 губернаторских детских площадок.
За 10 лет в Химках открыли 18 новых спортивных комплексов.
Алиса Сергиенко