В химкинском парке Толстого открыли скейтпарк и роллердром

Фото: администрация г. о. Химки
В парке Толстого в Химках открыли роллердром с памп-треком, скейт-парк, а также установили столы для игры в настольный теннис. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Глава Химок Дмитрий Волошин обсудил с Общественным советом парков модернизацию зелёных зон города и осмотрел обновлённый парк.
Реконструкция в парке Толстого стартовала в прошлом году. На первом этапе обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили велодорожки, установили детскую площадку, скалодром и верёвочный парк. Этой весной запустили сухой фонтан с интерактивной подсветкой. Также состоялось долгожданное открытие нового колеса обозрения высотой 50 м. Аттракцион стал одним из самых высоких в Подмосковье
В ближайшие годы в Химках реализуют еще десятки проектов благоустройства. Ранее Волошин рассказал в ходе ежегодного обращения к жителям, что в планах – модернизация парка «Яковлево», Барашкинского пруда, набережной «Васко да Гама»,парков «Экоберег», «Подрезково» и скверов «Юбилейный» и «Юность».
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«Реконструкция парка Толстого – масштабный проект, который мы реализуем при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Проект благоустройства согласован и дополнен пожеланиями химчан. В рамках первого этапа уже благоустроили 12 га. Завершить работы планируем осенью будущего года», – сказал Волошин.
«Парк преобразился, приятно находиться здесь. Очень здорово вечером, когда работает подсветка фонтана. Можно прогуляться, прокатиться на колесе. Белок много», – рассказала многодетная мама Александра ТокареваВ ходе второй волны работ модернизируют смотровую площадку. На склонах у пляжа обустроят два металлических пандуса для людей с ОВЗ и большую лестницу. Кроме того, на городском пляже появится зона тихого отдыха с деревянным настилом, гамаками и большими качелями. Для детей построят специальную площадку для игры с песком и водой.
В ближайшие годы в Химках реализуют еще десятки проектов благоустройства. Ранее Волошин рассказал в ходе ежегодного обращения к жителям, что в планах – модернизация парка «Яковлево», Барашкинского пруда, набережной «Васко да Гама»,парков «Экоберег», «Подрезково» и скверов «Юбилейный» и «Юность».
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Лора Луганская