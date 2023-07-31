В ходе акции «Морская почта» в Петербурге было отправлено 10 тыс открыток

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«Очень много желающих отправить открытку. Были ребята из летних лагерей из Мариуполя, с Алтая, из Москвы, были гости из Белоруссии. В один из первых дней была девушка из Китая, она отправляла открытку по России, но с иероглифами. Очень разная компания собирается, но положительная», – приводит «Петербургский дневник» слова начальника отдела поддержки молодежных инициатив Кронштадтского дворца молодежи Анны Нужной.
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