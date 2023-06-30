В ходе беспорядков во Франции задержали более 400 человек

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Figaro: в ходе беспорядков из-за убийства подростка во Франции задержали более 400 человек
В результате массовых беспорядков, спровоцированных смертью 17-летнего юноши от рук полицейских, во Франции были задержаны свыше 400 человек. Страна испытывает «неустойчивое спокойствие», сообщает газета Figaro со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел.
На протяжении ночи с четверга на пятницу было осуществлено 421 арест преимущественно молодых людей в возрасте 14-18 лет.
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На протяжении ночи с четверга на пятницу было осуществлено 421 арест преимущественно молодых людей в возрасте 14-18 лет.
«Этот рекордный уровень задержаний является следствием жестких директив, которые министр выдал полицейским и префектурам», — заявили представители МВД.Во вторник утром в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего юношу, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции, которые продолжаются уже несколько дней. Молодежь совершает поджоги автомобилей, полицейских участков и государственных зданий. В нескольких городах были развернуты спецподразделения полиции, а также задействованы бронированная техника и вертолеты.
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Артем Кузьмин