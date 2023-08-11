В Индонезии мужчина женился на подруге дочери, которая младше его на 33 года

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Дочь мужчины, 19-летняя Сильва Набела Двианадини, дружила с нынешней женой отца с детства.
The Thaiger пишет, что девочки часто проводили время вместе.
В июле мужчина рассказал дочери, что сделал предложение её подруге детства. После они сыграли свадьбу. Теперь подружки приходятся друг другу мачехой и падчерицей.
Сильва признаётся, что сначала её шокировали такие новости.
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В июле мужчина рассказал дочери, что сделал предложение её подруге детства. После они сыграли свадьбу. Теперь подружки приходятся друг другу мачехой и падчерицей.
«Мне просто пришлось смириться с этим», — сказала девушка.Ранее в Индонезии 41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына своей подруги. Сообщается, что женщина сама предложила сыну жениться на Мариане. Таким образом она хотела поддержать подругу, впавшую в депрессию из-за неудачной помолвки с экс-бойфрендом.
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Мария Фирсова