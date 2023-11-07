В Индонезии открылся образовательный хаб ВШЭ

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В Индонезии открылось представительства Высшей школы экономики для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые намерены учиться в России.
Отмечается, что представительство будет взаимодействовать с талантливыми абитуриентами из стран АТР, которые хотят поступать в ВШЭ.
Также в представительстве молодым людям будут рассказывать о перспективах образования и науки в России.
А перспектив в образовании и работе в целом в России много, граждане могут без сложностей при желании менять сферу деятельности. Так, бухгалтер из Москвы Наталья Янкова сменила профессию и почти полгода проработала в Дагестане чабаном — человеком, который пасёт исключительно овец.
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«Уверена, что хаб ВШЭ в Сурабаи станет продуктивной площадкой для обсуждения направлений сотрудничества в области образования и обмене технологиями. Представительство университета будет способствовать диалогу по вопросам международных стандартов и современных подходов к обеспечению качества образования в современных условиях АТР», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» руководитель представительства Россотрудничества в Индонезии Виктория Викман.
А перспектив в образовании и работе в целом в России много, граждане могут без сложностей при желании менять сферу деятельности. Так, бухгалтер из Москвы Наталья Янкова сменила профессию и почти полгода проработала в Дагестане чабаном — человеком, который пасёт исключительно овец.
«Я приезжала в Дагестан несколько лет назад и увидела здесь пожилых людей, которые никуда не торопятся, и все у них хорошо. Я решила, что хочу так же. Было интересно, как пасти барашков. Приехала, и у меня стало получаться управлять ими. Сначала я присматривала за больными животными, а потом пошла на перегон вместе с опытными чабанами», — рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» Наталья.
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Мелисса Тимофеева