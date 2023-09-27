В Индонезии запретили женщинам-полицейским менять цвет волос

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Мусульманским женщинам-офицерам можно носить хиджабы.
«Государство пытается с этим бороться, пропаганда ведётся, говорят, что на Западе с нас смеются, и что так ходить некультурно. Если у него большой живот, то значит, он может прокормить семью! Это ещё и способ показать, что не голодает», —объяснила китаянка такую привычку.Читайте также:
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