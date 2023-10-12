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В индустриальный парк «Кашира» привлекут порядка 130 миллионов рублей

12 октября 2023, 09:25
Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

В индустриальный парк «Кашира» привлекут порядка 130 миллионов рублей, об этом сообщили на официальном сайте администрации городского округа Кашира.
Организация «СМАРТ производство» (городского округа Ступино) стала резидентом «Каширы» еще в 2021 году. Эта компания специализируется на изготовлении нестандартных деталей и оборудования из стали «под ключ».

Сейчас «СМАРТ производство» подготовила масштабный проект по застройке парка производственными предприятиями.


В строительство будет вложено порядка 130 миллионов рублей. Готовый проект обеспечит жителей Московской области шестьюдесятью новыми рабочими местами.

Ранее каширское предприятие ООО «ТЕПОФОЛ» передало утеплитель для бойцов в зону СВО.

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#строительство
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#производство
#проект
#кашира
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В микрорайоне Кашира-2 возобновят подачу тепла и ГВС 13 октября в 12:00
12 октября 2023, 09:42

Фото: iStock/dragana991

Подача горячего водоснабжения и тепла в микрорайоне Кашира-2 будет восстановлена 13 октября в 12:00, об этом сообщила администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
11 октября в 15:00 на магистральных тепловых сетях произошла авария. В связи с этим, была приостановлена работа котельни в деревне Горки. Подача тепла и горячего водоснабжения для жителей микрорайона Кашира-2 была временно приостановлена. 

«Учитывая объем ремонтных работ и время на слив и заполнение тепловых сетей, ориентировочное время возобновление подачи тепла и ГВС в 12:00 13 октября», - прокомментировали ситуацию представители администрации.

Сразу после восстановления подачи ресурсов управляющие компании приступят к починке внутридомовых коммуникаций.

Представители администрации принесли свои извинения местных жителям за доставленные неудобства.

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#горки
#теплоснабжение
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Опрос: бухгалтеры и учителя чаще остальных полностью обеспечивают всю семью
12 октября 2023, 09:01

Фото: IStock/Vershinin

Каждый третий россиянин полностью обеспечивает свою семью. Об этом свидетельствует опрос Авито Работы, в котором приняли участие больше 10 тысяч человек (исследование есть в распоряжении «Радио 1»).
Сообщается, что 44% респондентов финансово помогают близким, ещё 38% отметили, что полностью содержат семью из двух или более человек. В основном так отвечали работники из сфер бухгалтерии и образования (54%), туризма (53%), администрирования и медицины (по 51%). В разрезе городов можно отметить жителей Челябинска, Самары, Красноярска, а также Новосибирска.

Также участники опроса рассказали, как быстро они стали финансово независимыми. 70% респондентов ответили, что это произошло в возрасте 18-25 лет, ещё 15% начали зарабатывать деньги на свои потребности в 15-17 лет. При этом, самостоятельно обеспечивать себя до 20 лет начали большинство опрошенных жителей Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, Казани и Перми. быстрее всех финансово независимыми становятся в равной степени работники сфер автомобильного бизнеса, логистики и торговли (63%), а также строительства (62%) и сельского хозяйства (59%).

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#работники
#работа
#зарплата
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Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое
Экспорт зерна с Украины сократился в 2,3 раза, а доходы упали в 2,8 раза
12 октября 2023, 05:53

Фото: Минсельхозпрод МО

В сентябре Украина существенно снизила объемы поставок зерна на мировые рынки, уменьшив их в годовом исчислении на 2,3 раза. В результате такого сокращения экспорта зерна, доходы страны от этого вида экспорта сократились в 2,8 раза. Эти выводы делаются на основе данных, предоставленных украинским Министерством сельского хозяйства и таможней и подсчетов, проведенных РИА Новости.
Ранее агентство сообщило, что в июле, после прекращения зерновых сделок, поставки кукурузы, пшеницы и ячменя из Украины упали на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, а в августе этот показатель снизился еще на 2%.

Снижение объемов экспорта усилилось в сентябре: поставки сократились на 10% по сравнению с августом, достигнув 2 миллионов тонн. В годовом исчислении снижение составило 2,3 раза. В то же время стоимость экспорта зерна резко сократилась на 13% за месяц и в 2,8 раза за год, составив 335,5 миллиона долларов.

Основное снижение объемов экспорта пришлось на порты, где отгрузки снизились на 14%, достигнув 1,4 миллиона тонн. Также сократился экспорт через паромы на 2,4 раза, до 37 тысяч тонн, и через фуры на 1,5 раза, до 63 тысяч тонн. Единственным показателем, который вырос, стала железная дорога, где объем поставок вырос на 14%, достигнув 555 тысяч тонн.

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#московская область
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#железная дорога
#экспорт
#египет
#снижение
#поставки
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Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов
«Известия»: авиакомпании будут проверят при задержках из-за неисправности бортов
12 октября 2023, 04:59

Фото: istockphoto.com/Takosan

Министерство транспорта России наложило обязанность на Государственный авиационный надзор (Госавианадзор) проводить проверки авиаперевозчиков в отношении задержек или отмены рейсов из-за технических неполадок с самолетами. Эту информацию предоставило издание «Известия».
По данным газеты, также под наблюдение попадут разработчики авиатехники за отказы в работе их бортов. Планируется начать проверки после выявления пяти случаев отмены или переноса рейсов на более чем шесть часов из-за технических неисправностей самолета в течение 90 дней, при условии, что на данном самолете совершено более ста рейсов.

Дополнительно, если в течение года будут обнаружены три и более инцидента, связанных с неисправностями, это даст право на проверку как инженеров, так и производителей авиатехники.

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#проверки
#рейсы
#право
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«Их вырезают»: Украинцы столкнулись с новой проблемой
«Страна.ua»: На Украине из-за сокращения поголовья скота возник дефицит молока
12 октября 2023, 04:18

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Руководитель украинской агрофирмы «Колос» Леонид Центило заявил, что украинцы из-за массового вырезания поголовья скота сталкиваются с дефицитом молока. Об этом пишет «Страна.ua».
«На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх», — цитирует издание слова Центило.

Он отметил, что в настоящее время спрос на молоко значительно превышает предложение, а причиной этому стало массовое вырезание домашнего скота. По его словам, за время военных действий "под нож" ушло около трети поголовья.

«Был недавно в одной из западных областей, где картинку местных пейзажей всегда дополняли стада коров. Сейчас пастбища пустые. То же самое на севере страны и в большинстве регионов. Частные дворы и мелкие фермеры массово вырезают коров», — рассказал руководитель агрофирмы.

Он пояснил, что подобная тенденция связана с неуверенностью в завтрашнем дне и желанием фермеров получить сегодня хоть какие-то деньги.

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#молоко
#страны
#кризис
#спрос
#депутат
#зеленский
#украина
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Цены на верхнюю одежду в России выросли на 25% с началом осени
12 октября 2023, 03:49

Фото: iStock/industryview

С началом осени в России произошло значительное увеличение цен на верхнюю одежду, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак».
В сентябре текущего года россияне в среднем платили около 9754 рублей за пальто. Сравнив среднюю стоимость за три летних месяца, можно заметить, что цены на этот вид одежды выросли на 21,8%. В летние месяцы пальто в среднем стоило 8006 рублей. Средняя стоимость плащей увеличилась за это время на 34,3% и составила 7360 рублей, по сравнению с летней ценой в 5479 рублей.

Кроме того, стоимость курток возросла на 37,1%, достигнув 5494 рублей в сентябре, в то время как летом они стоили в среднем 4008 рублей.

Стоимость ветровок увеличилась менее всего — всего на 9,7%. Летом средняя цена на ветровки составляла 2797 рублей, а сейчас они продаются за 3067 рублей.

Эксперты считают подобный рост цен вполне закономерным явлением. С началом осеннего сезона повышается спрос на верхнюю одежду, также на рынке появляются новые коллекции. Отмечается, что на рынке верхней одежды доля импортных пальто составляет 74%, в то время как плащи, в основном, производятся в России. В 2023 году в Российскую Федерацию поступило 47,3 миллиона плащей, пальто, ветровок и курток из-за рубежа.

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#спрос
#россияне
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Минздрав поддержал идею МЧС о разрешении курить вейпы только в спецместах
12 октября 2023, 03:48

Фото: iStock/chanakon laorob

МЧС РФ предложило с 1 марта 2025 года разрешить курение электронных сигарет и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах. Предложение поддержали медики, пишет «АиФ».
Замначальника Управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков отметил, что территории, где курение табака и потребление никотинсодержащей продукции запрещено, указаны в ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Он добавил, что в той же статье говорится об исключениях, где организация мест для курения допускается. 

По словам Зыкова, такая мера может быть воспринято общественностью позитивно, так как позволит защитить людей от воздействия табачного дыма и снизит потребление табака на 13-15%.

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#медики
#россия
#табак
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Юрист объяснил, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Юрист Гусятников предостерёг от возврата денег после их перевода от незнакомца
12 октября 2023, 03:26

Фото: iStock/StockerThings

Юрист Пётр Гусятников заявил, что клиенты банков могут оказаться втянутыми мошенниками в преступную схему с помощью якобы ошибочных переводов и рассказал, как следует поступить, если на карту пришли деньги от незнакомца. Об этом пишет «Прайм».
«Если после перевода вам неожиданно позвонили, сказали, что ошиблись, и попросили перечислить средства, но уже на другой счет или номер телефона, делать этого не стоит. Вы можете оказаться соучастником мошеннических схем», — цитирует агентство слова собеседника.

Гусятников отметил, что злоумышленники переводят деньги на счёт жертвы «по ошибке», а затем под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам, запутывая таким образом цепочку переводов.

Но даже если деньги вам кто-то действительно перевёл случайно, не стоит оставлять их себе, подчеркнул юрист. Владелец в течение трёх лет может обратиться в суд с требованием взыскать ошибочно переведённую сумму как неосновательное обогащение.

О неизвестном переводе следует сообщить в свой банк, после чего написать заявление на возврат ошибочно зачисленных средств.

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#жертвы
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На Камчатке отстранили от должности главу закрытого города Вилючинск Потапова
12 октября 2023, 03:11

Фото: iStock/Zolnierek

На Камчатке краевой суд отстранил от должности мэра закрытого города Вилючинск Сергея Потапова.
«Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Сергея Потапова и его адвокатов на решение Вилючинского городского суда о досрочном прекращении полномочий главы города подводников в связи с утратой доверия. Суд вышестоящей инстанции не нашел оснований для его отмены или изменения», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Отмечается, что Потапова отстранили от должности по результатам прокурорской проверки, выявившей в администрации Вилючинска нарушения требований российского антикоррупционного законодательства.

Мэра обвиняют в том, что он не принял в отношении своего подчиненного предусмотренных законом мер, зная о наличии конфликтной ситуации при заключении и исполнении муниципального контракта по строительству Вилючинского проспекта.

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