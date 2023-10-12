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В индустриальный парк «Кашира» привлекут порядка 130 миллионов рублей, об этом сообщили на официальном сайте администрации городского округа Кашира.
Организация «СМАРТ производство» (городского округа Ступино) стала резидентом «Каширы» еще в 2021 году. Эта компания специализируется на изготовлении нестандартных деталей и оборудования из стали «под ключ».
Сейчас «СМАРТ производство» подготовила масштабный проект по застройке парка производственными предприятиями.
В строительство будет вложено порядка 130 миллионов рублей. Готовый проект обеспечит жителей Московской области шестьюдесятью новыми рабочими местами.
Ранее каширское предприятие ООО «ТЕПОФОЛ» передало утеплитель для бойцов в зону СВО.
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Сейчас «СМАРТ производство» подготовила масштабный проект по застройке парка производственными предприятиями.
Ранее каширское предприятие ООО «ТЕПОФОЛ» передало утеплитель для бойцов в зону СВО.
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Евгения Парфентьева