В индустриальный парк «Кашира» привлекут порядка 130 миллионов рублей

В сентябре Украина существенно снизила объемы поставок зерна на мировые рынки, уменьшив их в годовом исчислении на 2,3 раза. В результате такого сокращения экспорта зерна, доходы страны от этого вида экспорта сократились в 2,8 раза. Эти выводы делаются на основе данных, предоставленных украинским Министерством сельского хозяйства и таможней и подсчетов, проведенных РИА Новости.