В индустриальном парке «Кабаново» возводят складской комплекс

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Застройщик «МС Бизнес» инвестирует в реализацию проекта 34 миллиона рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В ходе четвертого этапа построят складской корпус площадью более 1400 кв. метров. В здании будут хранить непродовольственные товары. Объект оснастят необходимыми инженерными коммуникациями: системой вентиляции, отоплением, асфальтированными подъездными путями и др. Дополнительно будет создано 8 рабочих мест.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8 (498) 602-00-00.
Читайте также:
В Раменском городском округе планируют построить складской комплекс на 1500 рабочих мест.
В Балашихе построили цех по производству деревянной упаковки.В округе Чехов построят склад для сдачи в аренду Wildberries.