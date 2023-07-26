В Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления нескольких справок

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил проработать тему справок совместно с духовенством Ингушетии. Запрет планируют ввести с сентября. Подобное правило уже действует в Чечне с 2011 года.
«У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. Уверен, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесёт пользу в этом вопросе», — прокомментировал решение Махмуд-Али Калиматов.Также предлагается штрафовать родителей, обманом заключивших брак, скрывших от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других заболеваниях.
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