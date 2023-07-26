Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления нескольких справок

В Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления нескольких справок

26 июля 2023, 19:24

Фото:istockphoto/grinvalds

В Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости.
Baza пишет, что подлинность справок будет проверяться. Об этом рассказали в правительстве Ингушетии.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил проработать тему справок совместно с духовенством Ингушетии. Запрет планируют ввести с сентября. Подобное правило уже действует в Чечне с 2011 года.


«У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. Уверен, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесёт пользу в этом вопросе», — прокомментировал решение Махмуд-Али Калиматов.
Также предлагается штрафовать родителей, обманом заключивших брак, скрывших от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других заболеваниях.

Читайте также:

Блогер Мария Погребняк разводится с футболистом Павлом Погребняком через суд

Во Франции мужчина накачивал жену успокоительными, чтобы её насиловали другие мужчины

Жена Гуфа подала на развод
#брак
#развод
#Ингушетия
Читайте нас в
Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал, как блогерам избежать проблем с законом из-за налогов
26 июля 2023, 19:28

Фото: iStock/Iuliia Kandaurova

Известный российский блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков заявил, что не видит никаких проблем в том, чтобы проблемы с законом из-за налогов не появлялись у блогеров. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«То есть вы заводите себе счет, вам на этот счет перечисляют деньги за рекламу. Вот он банк, вот он счет, вот налоговая служба, которая с этого вычитает налоги», — цитирует Пучкова Общественная служба новостей.

Блогер отметил, что как только человек хочет уйти от уплаты налогов и ищет разные способы, чтобы уйти от этого — вот тогда ФНС и СК могут им заинтересоваться. 

Пучков также не понимает, зачем создавать проблемы с законом, если можно работать «по-белому» и просто заплатить необходимые налоги.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил, что некоторые российские блогеры могут столкнуться с вопросами от правоохранительных органов, если они уклоняются от уплаты налогов.

Читайте также:

​​​​​Депутат Нилов объяснил, почему не нужно национализировать блогеров

Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров

Мошенники лишили блогера Настю Ивлееву 1,1 миллиона рублей

#блогер
#налоги
#СК РФ
#ФНС
Читайте нас в
Синоптик Шувалов назвал причину дождливого лета в Москве
26 июля 2023, 18:58

Фото:istockphoto/portokalis

Дождливое лето в Москве и средней полосе России вызвано особенностями атмосферной циркуляции.
Об этом  «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
 
«Мы имеем дело с особенностями атмосферной циркуляции. Распределение осадков достаточно прихотливое. В Москве с начала июля выпало больше 120% месячной нормы и выпадет ещё. Но при этом в Рязани и Туле идёт недобор осадков, а в Воронеже, наоборот, 150% осадков»,-объясняет синоптик.
По словам Александра Шувалова, лето не задалось. В Москве ни одна метеостанция ни разу не отмечала +30 градусов.
 
«Надо поискать такие годы, когда не было плюс 30», —говорит синоптик Александр Шувалов.
Дожди закончатся к воскресенью, 30 июля, наступит тёплая погода. Август начнётся без осадков.

Читайте также:

В Лондоне начали разрушаться здания из-за экстремальных погодных условий

Гольфстрим может прекратить существование в 2025 году

В Сочи мощный ливень смыл 10 машин


#погода
#осадки
#дожди
Читайте нас в
В Москве выросла доля нераспроданных новостроек из-за цен
26 июля 2023, 18:47

Фото:istockphoto/Konoplytska

Доля нераспроданных новостроек в столице достигла 60% из-за роста цен.
РБК, ссылаясь на данные «Дом.РФ», пишет, что на 1 июля 2023 года объём строящегося жилья в Москве равняется 16,3 млн кв. метров. Из них продали 6,4 млн «квадратов» (39%) и не продали 7,2 млн «квадратов» (44%), продажи 2,6 млн «квадратов» пока не начались. Таким образом доля нераспроданного нового жилья достигла 60%.
 
В июле прошлого года этот показатель равнялся 57%. Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко объясняет эти цифры слишком высокими ценами на жилье. Компенсировать завышенные цены не способна даже льготная ипотека.
 
«За последние 2-3 года квартиры в Москве подорожали в 1,5-2 раза. Это привело к снижению платежеспособного спроса», — объясняет Олег Репченко.

Читайте также:

В России дорожает арендное жилье

Россиянам назвали сроки расселения из ветхого жилья в ряде регионов

В Москве рекордно вырос спрос на вторичное жилье
#Москва
#жильё
#квартиры
Читайте нас в
Депутат Нилов объяснил, чем опасна зарплата «в конверте»
26 июля 2023, 18:38

Фото: iStock/Diy1

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что выдача зарплат «в конвертах» практикуется не только в нашей стране, но и в других государствах с развитой экономикой. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Отмечается, что каждый год Международная организация труда подчеркивает необходимость борьбы с этой проблемой.

«Потому как легальная зарплата — это официальный доход, это дополнительные официально заработанные страховые баллы, которые нужны для расчета пенсии, это возможность получать кредиты и показывать свой официальный доход при наличии трат, которые необходимо обосновывать», — цитирует Нилова Общественная служба новостей.

Сообщается, что некоторые работодатели выдают зарплату «в конвертах» по причине нежелания выплачивать дополнительный налог в размере 13% и делать взносы около 30% в социальный фонд.

Парламентарий отметил важность понимания работниками всех рисков и угроз, которые связаны с неофициальным трудоустройством и «серой» зарплатой.  

Работники, которые получают зарплату «в конвертах», сталкиваются с проблемой получения пенсии, у них отсутствуют дополнительные выплаты и т. д.

По предусмотренной российским законодательством ответственности работодателя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 199 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет. С работника могут взыскать неуплаченный НДФЛ и штраф.

Читайте также:

​​​​​Консультант по трудовому праву рассказал, как избежать штрафов на работе

Аудитор объяснил, чем вредны зарплаты «в конвертах»

В кадровом агентстве объяснили, почему оплата постоянной удалёнки находится в «серой зоне»
#зарплата
#официальное трудоустройство
#серая зарплата
Читайте нас в
Многоквартирный дом в ЖК «Изумрудные холмы» поставили на кадастр
26 июля 2023, 17:53

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На кадастровый учёт поставили многоквартирный жилой дом, состоящий из 3 корпусов, в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в городском округе Красногорск.

Корпуса многоквартирных домов жилого комплекса представляют собой 25-этажные дома с подземной парковкой, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Каждый корпус отличается индивидуальным дизайном. 

 Застройщик проекта жилого комплекса является Группа компаний «Эталон».

На кадастровый учёт поставили корпуса № 18, 19 и 20, в которых насчитывается 437 квартир.

Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определенно радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

Читайте также:

В Подмосковье упростили получение техпаспорта на квартиру. 

В Москве в июне вырос спрос на недвижимость в новостройках.

В Подмосковье на кадастр поставлен 21 многоквартирный дом.

#Кадастровый учет
#кадастр
#жилой дом
#Изумрудные холмы
Читайте нас в
Социолога Кагарлицкого* арестовали на два месяца
Суд в Коми арестовал социолога Кагарлицкого* на два месяца
26 июля 2023, 17:48

Фото: iStock/Michał Chodyra

Социолога Бориса Кагарлицкого* суд арестовал на два месяца за призывы к терроризму. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, подсудимый своей вины не признал.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России ходатайствовали перед судом об аресте Кагарлицкого*. Социологу было предъявлено обвинение в оправдании терроризма.

Решением Сыктывкарского городского суда, экс-сотрудник Института арестован на два месяца. 

Читайте также: 

СК возбудил дело против украинской журналистки Соколовской за фейки о ВС РФ

ФСБ официально предъявила обвинения политологу Борису Кагарлицкому*

Дочь социолога Кагарлицкого* сообщила об этапировании отца в Сыктывкар

*признан в РФ иноагентом
#суд
#арест
#терроризм
#Коми
Читайте нас в
Психолог Фам рассказала о приемах, которые позволят говорить убедительно
26 июля 2023, 17:45

Фото: iStock/javi_indy

Кандидат психологических наук, спикер курса «Здоровая самооценка» в Skillbox Анна Фам заявила, что для того, чтобы быть услышанным, нужно испытывать уважение к самому себе. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Именно самоуважение и самопринятие являются основной харизмы и убедительности в контакте с другими людьми. Их отсутствие моментально считывается собеседником, а вместе с тем слабеет и сила вашего слова», — приводит слова Фам «Газета.Ru».

Психолог отметила, что в разговоре необходимо быть в контакте со своими чувствами. Это поможет сделать беседу более живой и расположить к себе собеседника.

Фам посоветовала избегать выражений в повелительной форме, например, «сделай так» и ты должен. Также не следует забыть об уважении к остальным участникам беседы.

Напомним, ранее исследование Страхового Дома ВСК продемонстрировало, что в этом году россияне стали чаще обращаться к психологам. Так в среднем проведённых консультаций в месяц в этом году выросло на 54%.

Читайте также:

​​​​​С начала года в России увеличилось число обращений к психологу

Психолог Булгакова назвала катастрофой дружбу россиян

Психолог Хорс рассказал, как бороться с депрессией из-за потерянных возможностей

#уверенность
#психолог
#разговор
Читайте нас в
Капремонт «Кадетского корпуса» в Химках выполнен на 90%
26 июля 2023, 17:35

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки специалисты приступили к проведению завершающего этапа капитального ремонта школы-интерната «Кадетский корпус», расположенного в микрорайоне Сходня.
Работы по модернизации здания начались еще в феврале этого года, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это уникальная школа, в которой обучаются почти 300 детей. Два старших профильных класса курирует Следственный комитет России. Для ребят разработана особая программа подготовки, благодаря которой они поступают в лучшие вузы страны. Вместе с родителями учеников поставили задачу перед подрядчиком провести капитальный ремонт учебного корпуса в максимально короткие сроки. Уже первого сентября дети пойдут на учёбу в современные классы, которые будут оснащены всем необходимым оборудованием для занятий», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. 

В строительных работах задействовано 70 человек. На данный момент строители приступили к монтажу системы отопления, установке освещения, подвесных потолков, напольного покрытия и другого. Специалисты скоро приступают к устройству инженерных сетей и внутренней отделке помещений.


В рамках капитального ремонта специалисты облагородят территорию вокруг здания. 
 
Читайте также:

Глава Химок Волошин проверил ход капремонта детского санатория в Фирсановке.

В 2023 году в Химках обновят 78 детских и спортивных площадок.

Строящийся в Химках детсад на 320 мест откроют в следующем году.
#Химки
#Дмитрий Волошин
#строительство
#кадетский корпус
Читайте нас в
Подмосковным учащимся понадобится подтвердить право пользования льготной «Стрелкой»
26 июля 2023, 17:22

Фото: Фотобанк МО

Подмосковным школьникам и студентам до 24 августа необходимо подтвердить право использования карт «Стрелка» учащегося, чтобы избежать их блокировки карт. Об этом в преддверии нового учебного года напомнили в Минтрансе региона.
Право использования ученических транспортных карт «Стрелка» автоматически подтверждено 266 тысячам учащимся. Им в личный кабинет транспортной карты поступило уведомление об этом. Остальным нужно заполнить заявление на региональном портале госуслуг
 
Сделать это можно в разделе «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». В «Подробной информации» нужно указать цель обращения – «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации». Далее надо заполнить заявление, следуя инструкции. 
 
Срок оказания услуги – шесть рабочих дней. Если для проверки потребуются дополнительные документы, учащемуся понадобится обратиться в любое отделение МФЦ Подмосковья.
 
Для банковской карты МИР, используемой в качестве «Стрелки» учащегося, также необходимо подтвердить право на льготу и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте «МИР» на региональном портале госуслуг с 25 августа.
 
По картам «Стрелка» для учащихся действуют специальные условия, которые позволяют школьникам и студентам региона экономить на проезде. Первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50-процентной скидкой от установленного тарифа. А с 36-й поездки скидка составляет 99%.
 
Читайте также:
 
Число поездок подмосковных пассажиров по социальным картам увеличилось за год на 15%

Число пользователей приложения «Транспорт Подмосковья» за год достигло 78 тыс

У станции МЦД-4 Лесной Городок будущего переезд заменили автомобильным путепроводом

 

#карта Стрелка
#льготы
#проезд
#транспорт
#школьники
#студенты
#Минтранс МО
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников