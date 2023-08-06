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В Ираке заблокировали Telegram из соображений национальной безопасности

06 августа 2023, 16:47

Фото:istockphoto/Derek Brumby

Министерство связи Ирака сообщает о блокировки приложения Telegram из соображений национальной безопасности. Блокировку объяснили сохранением личных данных пользователей.
Решение приняли в соответствии с директивами вышестоящих органов по вопросам национальной безопасности и защиты персональных данных граждан.
«Установлено, что приложение нарушает безопасность обработки данных, а это противоречит закону», - сказано в сообщении министерства связи. Его опубликовало агентство Shafaq News.

Иракские государственные учреждения несколько раз обращались к управляющей компании Telegram «с просьбой о сотрудничестве», но им не пошли навстречу.

Ранее сообщалось, что представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживали женщину. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

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#безопасность
#мессенджеры
#страны
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Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили
06 августа 2023, 16:03

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.
Ранее в воскресенье, 6 августа, движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. 

Отмечается, что причины остановки движения автотранспорта на мосту не сообщаются.

Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

Глава городского округа Дмитрий Жариков сообщил, что детали беспилотника частично упали на детскую площадку в Подольске. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.

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#пво
#крымский мост
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Путин рассказал о значении движения волонтеров-медиков
Путин: движение волонтеров-медиков объединило во всех регионах чутких к чужой беде людей
06 августа 2023, 15:22

Фото: istockphoto / macky_ch

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их деятельность объединила на всех территориях РФ неравнодушных граждан с активной жизненной, гражданской позицией, послание опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их деятельность объединила на всех территориях РФ неравнодушных граждан с активной жизненной, гражданской позицией, послание опубликовано на официальном сайте Кремля.
Всероссийский форум волонтеров-медиков проходит с 6 по 9 августа на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В форуме участвуют около 300 волонтёров-медиков, а спикерами и экспертами станут лидеры в сфере здравоохранения, молодёжной политики и НКО.
 
Лидер России отметил, что волонтеры на форуме смогут обменятся полученным опытом, а их предложенные идеи получат поддержу в реализации.

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#владимир путин
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ФСБ назвала страну, из которой граждане чаще всего въезжали в Россию
06 августа 2023, 14:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Из Финляндии, Эстонии и Германии граждане стали намного чаще въезжать в Российскую Федерацию.
Такие данные приводит Федеральная служба безопасности РФ.
 
Рейтинг среди европейских стран возглавила Финляндия, откуда в первом полугодии 2023 года по разным причинам в Россию въехали 47,3 тысяч раз. За аналогичный период 2022 года в РФ въехали 14 тысяч раз. Из Эстонии 47 тысяч раз, из Германии — 36,3 тысяч.  
 
А в качестве туристической цели въезда в Россию рейтинг возглавила Германия.

Ранее сообщалось, что бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, страдает после закрытия границы с Россией – предприниматели становятся банкротами.

Например, за компанией Saimaa Travel, последние два десятка лет перевозившей финских туристов из Лаппеенранты в Выборг, теперь числится долг в 260 тысяч евро. Не лучше положение и у фирм на юго-востоке страны, прибыль которых целиком зависела от российских туристов. Скажем, спа-отель в Иматре после отказа властей их пускать может недосчитаться двух десятков своих сотрудников.

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#фсб
#финляндия
#страны
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Умер 100-летний артист Большого театра Кудряшов
06 августа 2023, 14:36

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве 4 августа в возрасте 100 лет умер артист балета Владимир Кудряшов.
Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.
 
Владимир Кудряшов служил в Большом более 20 лет, выступая на сцене театра с 1941 по 1963 годы.
 
«Он замечательно танцевал испанский, русский, венгерский танцы, мазурку, краковяк, басков в «Пламени Парижа», тарантеллу в «Мирандолине», чардаш в «Коппелии», –делились воспоминаниями сотрудники театра к юбилею артиста.
Кудряшов снимался и в кино: танцевал в Пляске опричников в «Иване Грозном» Сергея Эйзенштейна.

Отпевание артиста состоится в 10:00 8 августа в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.

Ранее сообщалось о смерти 41-летнего экс-вратаря ЦСКА и российской сборной по футболу Вениамина Мандрыкина. В ноябре 2010 года футболист попал в аварию и получил компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Вениамин Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.

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#театр
#артист
#смерть
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Психолог Кес рассказала, в каком возрасте ребёнку нужен первый телефон
06 августа 2023, 14:05

Фото:iStock/Tatiana Sidorova

Первый телефон ребёнку нужно покупать, когда он самостоятельно начинает ходить в школу, чтобы иметь с ним связь.
Практикующий детский и семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес рассказала «Газете.Ru», что в простой телефон можно переформатировать любой смартфон при помощи настроек.
 
По словам Екатерины Кес, взрослые, приобретая ребёнку смартфон без заблаговременно сделанных настроек, не осознают, что дают ребёнку ящик Пандоры.
 
«Важно подготовить гаджет таким образом, чтобы он работал как телефон, а не как портативная игровая приставка с безлимитным выходом в интернет, где можно найти любые сайты и скачать любые игры и приложения», — отметила Екатерина Кес.
Смартфон со всеми функциями можно дарить ребёнку в 12-13 лет. Но и в этом случае нужно устанавливать разумные ограничения на игры в телефоне.

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#телефон
#дети
#смартфон
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Учёные выяснили, сколько нужно купить лотерейных билетов, чтобы выиграть
06 августа 2023, 13:53

Фото: iStock/Chanatiptravel

Математики из Манчестерского университета выяснили, сколько лотерейных билетов нужно купить, чтобы гарантированно выиграть в национальной лотерее Великобритании.
В данной лотереи разыгрываются 6 случайный чисел от 1 до 59. Математики установили, что нужно купить 27 билетов, чтобы гарантированно получить выигрыш.
 
Авторы использовали математическую систему, которая носит название конечная геометрия. Им потребовались три плоскости Фано и два треугольника для того, чтобы покрыть все 59 чисел. Они получили 45 057 474 возможных розыгрышей. Таким образом, 27 билетов достаточно, чтобы хотя бы в одном из них было как минимум 2 общих номера.
 
Покупка всех 27 билетов обойдётся в 54 £ (примерно 6,5 тыс. рублей). Такую сумму не получится полностью вернуть в случае победы. Расчёт математиков носит теоретический интерес, но не практический.

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#лотерея
#деньги
#ученые
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Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
«Роскосмос»: «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором
06 августа 2023, 13:53

Фото: istockphoto / 3DSculptor

Российский корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию и предотвратил ее столкновение с космическим мусором. Об это пишет «Роскосмос» в своем телеграм-канале.
По информации Центра управления полетами, двигатели «Прогресс МС-22», пристыкованного к модулю «Звезда», были отправлены в космос 6 августа в 5:03 утра по московскому времени и проработали 196 секунд.
 
В результате маневра высота орбиты станции увеличилась на полкилометра и составила 416,4 километра.

Напомним, что после почти полувекового перерыва отечественная лунная станция «Луна-25» полетит на естественный спутник Земли рано утром 11 августа. 

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Россия пришла на помощь NASA ​после потери связи с МКС. 

Космонавтка из Белоруссии направится к МКС 13 марта 2024 года. 
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#мкс
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#космонавт
#станции
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Губернатор Травников: Новосибирская область сосредоточится на создании тяжелых БПЛА
06 августа 2023, 13:40

Фото: iStock/valio84sl

Губернатор региона Андрей Травников заявил, что создание тяжелых БПЛА станет специализацией Новосибирской области при развитии отрасли беспилотных авиационных систем. Об этом Травников сообщил журналистам в рамках «Архипелага 2023».
По словам губернатора, благодаря работе на «Архипелаге 2023», в котором принимала участие Новосибирская область, специализация региона в отрасли развития БПЛА «была уточнена».

Травников отметил, что регион будет делать ставку на создание тяжелых БПЛА, которые способны доставлять массивные грузы. 

Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске заявил, что Россия готова к старту новой отрасли, которая будет отвечать за создание беспилотных авиационных систем. По словам первого вице-премьера, отечественные образцы БПЛА сопоставимы с мировым уровнем, а некоторые даже превосходят его.

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#рф
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В Москве зафиксировали самый жаркий день лета
06 августа 2023, 13:36

Фото: istockphoto/humonia

Воздух на главной столичной метеостанции ВДНХ в полдень прогрелся до 30,5 градуса.
Московское метеобюро сообщает, что 6 августа стал самым жарким днём этого лета: температура воздуха впервые за сезон превысила отметку в 30 градусов.
 
В центре города (на улице Балчуг) в полдень зафиксировано 31,1 градуса. С 12:00 до 18:00 в Москве прогнозируется до 33 градусов.
 
Температурный рекорд дня в Москве 6 августа был зарегистрирован в 2010 году: температура достигала 37,3 градусов.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что после 7 августа на Москву обрушатся ливни и грозы. Не исключены ливневые дожди, шквалистый ветер и грозы, местами возможен град. Это сразу же вызовет снижение температуры до 23--24 градусов тепла. К концу недели температура опустится до плюс 15–20 градусов.

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#жара
#температура
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