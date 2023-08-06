В Ираке заблокировали Telegram из соображений национальной безопасности

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Министерство связи Ирака сообщает о блокировки приложения Telegram из соображений национальной безопасности. Блокировку объяснили сохранением личных данных пользователей.
Решение приняли в соответствии с директивами вышестоящих органов по вопросам национальной безопасности и защиты персональных данных граждан.
Иракские государственные учреждения несколько раз обращались к управляющей компании Telegram «с просьбой о сотрудничестве», но им не пошли навстречу.
Ранее сообщалось, что представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживали женщину. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.
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«Установлено, что приложение нарушает безопасность обработки данных, а это противоречит закону», - сказано в сообщении министерства связи. Его опубликовало агентство Shafaq News.
Ранее сообщалось, что представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживали женщину. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.
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Мария Фирсова