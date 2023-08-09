В Иране казнили пятерых мужчин, обвиняемых в изнасиловании

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В Иране казнили пятерых мужчин, которых суд приговорил к такому наказанию за изнасилование иранки. Об этом заявил агентству Tasnim прокурор города Маранд Зия Мехр.
«Еще в мае 2022 года в городскую прокуратуру Маранда обратилась молодая дама, заявив, что ее похитили пять неизвестных мужчин и увезли в горы, где группа похитителей ее изнасиловали», - говорится в сообщении.
Мужчины были задержаны уже через четыре дня после происшествия. Они во всем сознались. После суд признал их виновными в изнасиловании и приговорил их к смертной казни.
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