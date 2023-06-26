В Иркутской области нашли тело объявленной в розыск школьницы

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Ранее в Усть-Куте были организованы поиски 16-летней девушки, которая исчезла 16 июня после того, как ушла из дома утром. Она кратковременно входила в сеть через мессенджер, но впоследствии связь с ней была потеряна. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
«Команда судна, проходившего мимо недалеко от Усть-Кута, заметила тело на берегу реки, и оказалось, что это тело пропавшей школьницы. На видеозаписи, доступной полиции, видно, что девушка входила на мост через реку, но на другой стороне моста не появилась», — отметил представитель ГУ МВД.Кроме того, местный информационный ресурс «ИрСити» ссылается на источник в силовых структурах и сообщает, что перед исчезновением школьница оставила прощальное сообщение в приватном Telegram-канале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.