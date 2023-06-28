В Испании женщины получили разрешение плавать топлес в бассейнах

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В Каталонии женщины получили право плавать топлес в бассейнах после жалоб феминисток
Daily Mail пишет, что в Каталонии женщины получили право плавать топлес в бассейнах.
Ходить топлес в Каталонии женщинам можно было с 2020 года, но некоторые общественные бассейны выступили против такой инициативы. В итоге местные феминистки обратились к властям с просьбой обратить внимание на эту проблему.
Теперь собственникам бассейнов, запрещающим плавать топлес на своей территории, грозят штрафы до 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что в Абхазии в 20 раз увеличен штраф за купальники. «Московский Комсомолец» пишет, что абхазский парламент внёс изменения в Кодекс об административных правонарушениях страны. Было принято решение увеличить штраф за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде в 20 раз.
С 1 августа штраф будет равняться 6 тысячам рублей вместо 300 рублей.
Ходить топлес в Каталонии женщинам можно было с 2020 года, но некоторые общественные бассейны выступили против такой инициативы. В итоге местные феминистки обратились к властям с просьбой обратить внимание на эту проблему.
Ранее сообщалось, что в Абхазии в 20 раз увеличен штраф за купальники. «Московский Комсомолец» пишет, что абхазский парламент внёс изменения в Кодекс об административных правонарушениях страны. Было принято решение увеличить штраф за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде в 20 раз.
С 1 августа штраф будет равняться 6 тысячам рублей вместо 300 рублей.
Мария Фирсова