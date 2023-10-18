В Истре готовят спецтехнику для уборки снега

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
В городском округе Истра для уборки снега подготовили 144 единицы техники. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева. Она провела рабочее совещание по готовности коммунальных служб и подрядных организаций к зиме.
«Это 102 единицы техники МБУ «ДОДХИБИМР» и 42 единицы – подрядных организаций, с которыми уже заключены контракты на содержание территорий. Сейчас идёт закупка ещё 14 бензиновых снегоуборщиков, которые этой зимой поступят в распоряжение наших коммунальщиков», – написала Витушева в своём телеграм-канале.По её словам, вся техника прошла техобслуживание и готова с первым снегом выйти на улицы. Также на базах МБУ «ДОДХИБИМР» в Истре, Дедовске, Павловской Слободе, в посёлках Гидроузла имени Куйбышева, Курсаково и Онуфриево заготовлено более 730 тонн противогололёдных материалов, которые будут использовать для посыпки пешеходных дорожек.
«Очищать более 940 км муниципальных автомобильных дорог от наледи и снега будут подрядные организации в рамках муниципальных контрактов. Это 63 единицы техники, в том числе тракторы, комбинированные дорожные машины, грейдеры и самосвалы», – уточнила Витушева.Региональные же участки дорог протяжённостью 430 км находятся на обслуживании ГБУ МО «Мосавтодор». Для их очистки подготовлено 60 единиц техники.
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