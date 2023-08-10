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В Истре построят склад для сельскохозяйственной продукции

10 августа 2023, 16:15

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект склада для хранения сельскохозяйственной продукции вблизи деревни Котово городского округа Истра.
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство. Застроищиком выступает индивидуальный предприниматель, который инвестирует в проект порядка 47 млн рублей.

Реализация проекта создаст 12 дополнительных рабочих мест.



Склад площадью более 1,3 тысячи кв. метров планируют использовать для хранения сельскохозяйственной продукции. Также на территории склада построят административные здания. Строительство планируют завершить к концу года. Сельскохозяйственный ресурс в Московской области составляет порядка 1 миллиона га, из которых в обороте 905 тысяч га. Возведение таких объектов является актуальным для Подмосковья.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#проект
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Народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали
10 августа 2023, 16:18

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила о своей госпитализации, передает РИА Новости.
«Я вчера упала здесь в больнице, случайно», — заявила артистка.

Лариса Голубкина – советская и российская актриса, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».

Напомним, ранее у российской певицы Лады Дэнс диагностировали внутримозговую гематому, из-за которой у нее начались проблемы с речью. Артистка накануне попала в ДТП на трассе около подмосковного Подольска. Она была пассажиркой такси. После инцидента, Дэнс госпитализировали с ранами лба и черепно-мозговой травмой. Сообщается, что все участники аварии получили серьезные повреждения.

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#гусарская баллада
#аварии
#актриса
#артист
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Адвокат Добровинский раскрыл, на какую компенсацию может рассчитывать Лада Дэнс после аварии
Адвокат Добровинский рассказал, на что может рассчитывать Лада Дэнс после аварии
10 августа 2023, 15:56

Фото: IStock/ Екатерина Чеснокова

В Сети появились первые фотографии певицы Лады Дэнс, которая попала в серьёзную аварию 5 августа. На лице артистки видны многочисленные порезы и разрывы кожи.
Накануне певица и её адвокат решили подать в суд на транспортную компанию, которая организовывала её перевозку с выступления. Предварительная сумма иска — 12 миллионов рублей. Звёздный адвокат Александр Добровинский рассказал «Радио 1», на что может рассчитывать певица.
«Человек, который попал в аварию, безусловно, может обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба перевозчиком. Можно предъявить траты на лечение, также можно взыскать понесённый материальный ущерб во время периода неработоспособности, пока он находился на лечении, или если при аварии была получена инвалидность», — рассказал адвокат Александр Добровинский. 
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#суд
#лечение
#адвокат
#певица
#ущерб
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Количество участников проекта «Активное долголетие» превысило 250 тысяч
10 августа 2023, 15:55

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Министр социального развития Московской области Болатаева: Подмосковный проект «Активное долголетие» по-прежнему на пике популярности.
«Подмосковный проект «Активное долголетие» по-прежнему на пике популярности. Количество его участников уже превысило 250 тысяч пожилых жителей региона», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 
Активные долголеты открыли для себя сапсерфинг в прошлом году. 
«Проект предлагает множество активностей, среди которых и последние тренды. Наши долголеты с энтузиазмом включаются во все виды деятельности. Так получилось и с сапбордам, теперь они прочно закрепились в нашем проекте», — рассказала министр. 
Занятия на сапбордах проводятся в Королёве, Красногорске, Орехово-Зуеве, Зарайске, Воскресенске, Дзержинске, Луховицах, Люберцах, Коломне, Серебряных Прудах и Одинцове.

Участники также выделяют скандинавскую ходьбу, занятия в бассейне и различные экскурсии как самые популярные занятия проекта.

Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
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В Одинцовском округе в рядах «Активного долголетия» состоит почти 12 тысяч человек. 

Дмитровские долголеты совершили успешный полёт на воздушном шаре.

Активные долголеты Подмосковья открыли сезон сапсерфинга.
#активное долголетие
#экскурсии
#проект
#женщины
#человек
#министр
#мужчины
#людмила болатаева
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Выбросы ядовитого газа выявили в Омске
Выбросы ядовитого хлорида водорода зафиксированы в двух округах Омска
10 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска. Об этом сообщает УГМС по региону.
В ведомстве также отметили, что на протяжении последних двух недель, в регионе неблагоприятные метеорологические условия. По предварительным данным, выбросы ядовитых веществ связаны с несоблюдением требования предприятиями, которые были предупреждены о том, что следует снизить выбросы на 15-20 %.  

УГМС сообщает, что 11 августа ожидаются такие погодные условия, при которых рассеивание примесей в атмосфере будет неблагоприятным.  

Специалисты обращают внимание, что даже в небольших количествах, хлорид водорода может привезти к летальному исходу. Он провоцирует удушье и отек легких. 

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#мчс
#яд
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В Ростовской области арестовали главу района, собиравшегося на СВО
В Ростовской области суд арестовал главу района за превышение полномочий
10 августа 2023, 15:37

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Суд Ростовской области арестовал главу района Владимира Светличного на два месяца по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В соответствии с санкцией статьи, по которой задержан глава администрации, ему может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.  

Светличный подозревается в превышении должностных полномочий. В суде не стали раскрывать подробностей уголовного дела, фигурантом которого является чиновник.  

В начале августа, глава администрации заявил о своем намерении отправиться в зону СВО добровольно. Он отметил, что имеет опыт военной службы и заявил, что после передачи дел и проведения выборов оставит пост. 

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#пост
#сво
#россия
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В селе Ильинское по просьбе жителей установили три «лежачих полицейских»
10 августа 2023, 15:35

Фото: администрация г. о. Красногорск

В селе Ильинское для безопасного движения установили три искусственных дорожных неровности. Работы проведены по поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Ни один район Красногорска не остается без внимания в вопросах безопасности дорожного движения. Жители округа обратились к главе с просьбой обезопасить участок дороги, который недавно отремонтировали», – говорится в сообщении.
«Лежачие полицейские» появились на пересечении улиц Ленина и Набережной. Ранее там отремонтировали участок дороги площадью 2430 кв м.

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#красногорск
#движение
#безопасность
#автомобили
#подмосковье
#московская область
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Дело об оскорблении ребёнка в шапке Z в Екатеринбурге будет пересмотрено
10 августа 2023, 15:25

Фото: iStock/koromelena

Уголовное дело о нападении на школьника и сына участника СВО из-за шапки с Z в Екатеринбурге будет пересмотрено по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
В Генпрокуратуре пояснили, что преступление, которое совершил Александр Неустроев, относится к категории средней степени тяжести. В ведомстве также отметили, что поступок мужчины наносит ущерб «социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ».

Отмечается, что Генпрокуратура дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление.

Напомним, весной, мужчина оскорбил 11-летнего ребенка за его шапку, на которой был изображен символ СВО. О произошедшем стало известно сотрудникам полиции. Мужчина принес извинения семье мальчика и ребенку.

В августе суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, оскорбившего мальчика в шапке с символом спецоперации. Суд вынес решение, согласно которому, екатеринбуржец должен заплатить штраф в размере семи тысяч рублей.

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#сво
#рф
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Адвокат Ярмуш объяснила необходимость признать ведение блога экономической деятельностью
10 августа 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/Iuliia Kandaurova

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что признание ведения блога экономической деятельностью нормально, поскольку в этом процессе иногда участвует огромная команда, которая получает прибыль.
«Может быть, у кого-то очень мало этих донатов, просмотров и рекламы. Но у других блогеров, у миллионников, получилась такая огромная прибыль, что они даже не могут по упрощённой системе налогообложения считать свои доходы. Ведение блога — нормальная экономическая деятельность с извлечением прибыли, осуществляемая на свой страх и риск», — пояснила в беседе с RT Ярмуш.

При этом, она отметила, что при принятии подобного законопроекта необходимо учесть все факторы для того, чтобы не оздавать человеку преграду на свободу творчества и не обременять лишней бюрократией.

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#экономика
#работа
#законопроект
#юрист
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Глава МВД Колокольцев: Личного состава в МВД критически не хватает
10 августа 2023, 15:14

Фото: сайт Кремля

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что личного состава в МВД критически не хватает. Об этом он сообщил во время представления новых руководителей личному составу УМВД России по Магаданской области и УМВД России по городу Севастополю.
Колокольцев утверждает, что сотрудники обязаны сделать все, чтобы защитить права и свободы граждан России. Сообщается, что 5 тысяч сотрудников полиции — средняя штатная численность одного регионального управления МВД.

Напомним, ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в СВО принимают участие 15 тысяч полицейских. По его словам, большинство правоохранителей отличились в зоне проведения СВО и получили государственные и ведомственные награды. Сообщается, что полицейские задействованы в оперативно-служебной работе, выявлении диверсантов и их задержании.

Глава ведомства также сообщил, что силами сотрудников полиции было изъято существенное количество оружия и боеприпасов, в ходе задержания диверсантов и их пособников.

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