В Истре построят склад для сельскохозяйственной продукции

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект склада для хранения сельскохозяйственной продукции вблизи деревни Котово городского округа Истра.
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство. Застроищиком выступает индивидуальный предприниматель, который инвестирует в проект порядка 47 млн рублей.
Реализация проекта создаст 12 дополнительных рабочих мест.
Склад площадью более 1,3 тысячи кв. метров планируют использовать для хранения сельскохозяйственной продукции. Также на территории склада построят административные здания. Строительство планируют завершить к концу года. Сельскохозяйственный ресурс в Московской области составляет порядка 1 миллиона га, из которых в обороте 905 тысяч га. Возведение таких объектов является актуальным для Подмосковья.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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Реализация проекта создаст 12 дополнительных рабочих мест.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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Алиса Сергиенко