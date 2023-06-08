В Истре простились с участником СВО, героически погибшим при исполнении воинского долга





«Светлая память нашему герою Владимиру Викторовичу — человеку, которого знала вся наша команда, который с первого дня заботился о тех, кто находился рядом. Есть такое понятие «настоящий командир» — ваш муж, ваш отец, ваш брат был именно таким человеком. Благодаря его позиции всю помощь, которая была необходима ребятам, и вы, Татьяна Семеновна, и мы, и большое количество неравнодушных людей могли вовремя доставлять. Это был человек большой души. Я хочу принести соболезнования от себя, от всех коллег, которые знали нашего героя. И сегодня в этот тяжёлый траурный день я имею честь от имени Президента Российской Федерации передать вам, дорогая Татьяна Семёновна, Орден Мужества Владимиру Викторовичу», — сказал Андрей Воробьев.

Гвардии полковник Вооруженных сил РФ, кавалер Ордена «За военные заслуги», удостоенный Медали Суворова, медали Жукова, командир полка Владимир Кузнецов погиб 5 июня 2023-го, героически отражая нападение диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Белгородом. Владимир Кузнецов был супругом главы городского округа Истра Татьяны Витушевой.На церемонию прощания с героем приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Полковник Владимир Кузнецов похоронен на Аллее Героев Нового Истринского кладбища вблизи деревни Андреевское.Владимира Кузнецова призвали на военную службу по мобилизации, он начал службу в зоне спецоперации в должности командира части.