В Истре простились с участником СВО, героически погибшим при исполнении воинского долга

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Проститься с полковником Вооруженных сил РФ Владимиром Кузнецовым приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев
Гвардии полковник Вооруженных сил РФ, кавалер Ордена «За военные заслуги», удостоенный Медали Суворова, медали Жукова, командир полка Владимир Кузнецов погиб 5 июня 2023-го, героически отражая нападение диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Белгородом. Владимир Кузнецов был супругом главы городского округа Истра Татьяны Витушевой.
На церемонию прощания с героем приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Владимира Кузнецова призвали на военную службу по мобилизации, он начал службу в зоне спецоперации в должности командира части.
На церемонию прощания с героем приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Светлая память нашему герою Владимиру Викторовичу — человеку, которого знала вся наша команда, который с первого дня заботился о тех, кто находился рядом. Есть такое понятие «настоящий командир» — ваш муж, ваш отец, ваш брат был именно таким человеком. Благодаря его позиции всю помощь, которая была необходима ребятам, и вы, Татьяна Семеновна, и мы, и большое количество неравнодушных людей могли вовремя доставлять. Это был человек большой души. Я хочу принести соболезнования от себя, от всех коллег, которые знали нашего героя. И сегодня в этот тяжёлый траурный день я имею честь от имени Президента Российской Федерации передать вам, дорогая Татьяна Семёновна, Орден Мужества Владимиру Викторовичу», — сказал Андрей Воробьев.Полковник Владимир Кузнецов похоронен на Аллее Героев Нового Истринского кладбища вблизи деревни Андреевское.
Владимира Кузнецова призвали на военную службу по мобилизации, он начал службу в зоне спецоперации в должности командира части.
Алиса Сергиенко