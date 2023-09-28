В Истре проведут капитальный ремонт образовательных учреждений

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в рамках рабочего выезда посетила образовательные учреждения муниципалитета, в которых запланирован капитальный ремонт в следующем году.
Образовательные учреждения будут отремонтированы в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Истра.
В 2024 году запланирован капитальный ремонт в школе в деревне Кострово, которая была построена в 1969 году. Эта школа была построена как военный госпиталь и на сегодняшний день здание далеко ушло от современных стандартов образования. Капитальный ремонт школы позволит улучшить материально-техническую базу и создать более комфортные условия для обучения детей. Завершение работ запланировано на начало следующего учебного года.
Также, капитальный ремонт будет проведён в здании детского сада № 46, расположенного в посёлке Глебовский. В детском саду ни разу не проводился ремонт со времён постройки. Специалисты создадут в детском саду комфортные условия для пребывания в соответствие с современными стандартами.
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В 2024 году запланирован капитальный ремонт в школе в деревне Кострово, которая была построена в 1969 году. Эта школа была построена как военный госпиталь и на сегодняшний день здание далеко ушло от современных стандартов образования. Капитальный ремонт школы позволит улучшить материально-техническую базу и создать более комфортные условия для обучения детей. Завершение работ запланировано на начало следующего учебного года.
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Алиса Сергиенко