В Истре проверили готовность автопарка к зимнему сезону

Популярный американский актер, прославившийся ролью Чендлера Бинга в ситкоме 90-х «Друзья», внезапно скончался в собственном джакузи, вернувшись с утренней тренировки. Редакция «Радио 1» расскажет, что на самом деле случилось с артистом, что шокировало его фанатов, и с какой страшной болезнью боролся Мэттью Перри.