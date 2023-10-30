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В Истре проверили готовность автопарка к зимнему сезону

30 октября 2023, 11:48
Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проверила готовность автопарка №7 к зимнему сезону. ОБ этом она сообщила в своем телеграм-канале.
«Автобусный парк производственной базы «Истра» составляет 114 единиц, из которых на муниципальных маршрутах округа работают 39 автобусов: 22 автобуса большого класса, 9 автобусов среднего класса и 8 малого класса.», - отметила Татьяна Витушева.

Кроме этого, автопарк обновлен уже на 35%. По словам главы, работы по усовершенствованию парка будут продолжаться.


Стоит отметить, что истринский автобусный парк №7 полностью готов к зимнему сезону в Подмосковье.

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Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»
30 октября 2023, 14:54

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Полицейские проводят проверку на складе Wildberries в сортировочном центре «Белая дача». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что по этой причине сегодня возможны перебои в работе центра. Руководители Wildberries способствуют проведению проверки сотрудниками полиции, а также делают все необходимое, чтобы ускорить процесс возвращения работы склада в прежний режим.

Ранее сообщалось, что 20 октября полиция провела обыск в магазине кроссовок Никиты Ефремова после скандального разоблачения на YouTube, в котором Никиту Ефремова обвинили в продаже некачественных кроссовок и использовании оригинальных моделей кроссовок исключительно на витринах. Из магазина полицейские изъяли товар, который может быть контрафактом. 

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Синоптик Ильин предрёк ледяной дождь Москве
Синоптик Ильин заявил о возможном ледяном дожде в Москве
30 октября 2023, 14:38

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сегодня, 30 октября, в Москве возможен ледяной дождь.
При этом, по словам специалиста, температура воздуха в городе будет повышаться.

«Гололёдные явления, возможен ледяной дождь. Но это долго не продлится, так как температура продолжит расти, и всё очень быстро растает, в том числе и небольшой слой льда, который может образоваться», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что холодная погода с ледяными дождями и ветром в Москве на этой неделе сменится, и нас ждёт «африканская» жара и египетские ночи, когда температура воздуха будет превышать среднесуточные нормы.

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Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков
30 октября 2023, 14:37

Фото: iStock/Sitikka

Аэропорт Махачкалы снова открыт для полноценной работы. Об этом сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно перенаправлены в другие города РФ.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. 

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. 

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#аэропорт
#дагестан
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Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров
30 октября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/Heiko119

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что необходимо убрать с тротуаров электросамокаты.
«Электросамокаты надо убирать с тротуаров — там не место для них. Нужна отдельная инфраструктура, те же самые велосипедные дорожки. Но на тротуаре им вообще не место, так как самокат, как бы медленно он ни ехал, всё равно быстрее пешехода», — пояснил в беседе с RT Моржаретто.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов выступил с инициативой снизить разрешённую максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.

А группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду» также вносила в Госдуму несколько законопроектов по электросамокатам. Депутаты предлагали внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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#дороги
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«В джакузи после тренировки»: как умирал звезда сериала «Друзья» и что шокировало фанатов
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер на 55-м году жизни
30 октября 2023, 14:22

Фото: iStock/Lemon_tm

Популярный американский актер, прославившийся ролью Чендлера Бинга в ситкоме 90-х «Друзья», внезапно скончался в собственном джакузи, вернувшись с утренней тренировки. Редакция «Радио 1» расскажет, что на самом деле случилось с артистом, что шокировало его фанатов, и с какой страшной болезнью боролся Мэттью Перри.

Умер актер из сериала «Друзья» 


Американский актер Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Тело мужчины было обнаружено спасателями, которых вызвал личный помощник артиста, сообщает портал TMZ.

Таблоид ссылается на неназванный источник, который сообщил, что Перри утром 29 октября отправился на тренировку по пиклболу (вид спорта, сочетающий элементы тенниса и бадминтона — прим.ред). После двухчасовой игры артист обратится к своему помощнику с личной просьбой, после чего ассистент отправился исполнять поручение.  

Через некоторое время, мужчина вернулся в дом Перри, однако дверь ему никто не открыл, тогда ассистент вызвал спасателей, которые проникли в дом и обнаружили актера в джакузи без признаков жизни. Портал уточняет, что признаков насильственной смерти на теле Перри обнаружено не было. Также нет оснований полагать, что актер мог употребить алкоголь или запрещенные вещества.


Последний пост Мэттью Перри в соцсети оказался пророческим


Накануне своей смерти, Мэттью Перри опубликовал на своей странице в социальной сети пост с фотографией джакузи, в которой было найдено его тело впоследствии. Снимок был сопровожден надписью: «О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмэн».

Пользователи сети ужаснулись совпадением и сочли публикацию «предсказанием беды». Под постом артиста фанаты оставили сотни комментариев с размышлениями о том, как он мог предвидеть собственную кончину, и была ли его смерть случайной. 
 


От чего умер Мэттью Перри

 
При жизни актер испытывал серьезные проблемы с алкоголем и наркотическими веществами. Однако некоторое время назад из-за серьезных проблем со здоровьем Перри стал вести здоровый образ жизни. Причины, по которым скончался артист продолжают устанавливаться. Неизвестно, могла ли послужить утренняя тренировка усугублению самочувствия. Официальной версией смерти по-прежнему остается остановка сердца.

Актер страдал рядом хронических заболеваний. Самым страшным недугом для Перри стало воспаление толстой кишки. В беседе с изданием People артист прежде рассказывал, что чудом выжил после того, как болезнь усугубилась. Около четырех лет назад, у артиста лопнула толстая кишка, он был подключен к аппарату ЭКМО. После того, как обострение прошло, артист решил пересмотреть взгляды на жизнь и перестал потреблять алкоголь.

Личная жизнь Перри


Артист пользовался популярностью у женщин и имел на своем счету несколько громких романов с первыми красавицами Голливуда, однако все отношения были скоротечны. Перри встречался с Джулией Робертс с 1995 по 1996 год, а также с артисткой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 год. В 2020 году артист обручился с литературным агентом Молли Гурвиц, однако вскоре пара развелась. Детей у артиста нет. На момент смерти Перри был одинок.

Чем известен Перри


Наибольшую популярность Перри обрел после съемок в культовом сериале «Друзья», благодаря роли Чендлера Бинга. Он также принял участие в комедии Джонатана Линна «Девять ярдов», его партнером по картине стал Брюс Уиллис. Кроме актерской карьеры, Перри пробовал себя в других направлениях киноиндустрии. В 2004 году вышел 11-й эпизод четвертого сезона сериала «Клиника», где Перри дебютировал в качестве режиссера. 

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Волынец предложила для детей-инвалидов электронные сертификаты на реабилитацию
30 октября 2023, 14:20

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой о разработке электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.
Она отметила, что такая мера имеет цель помочь в социальной адаптации таких детей, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество. Также электронные сертификаты упростят получение помощи гражданам и сделают прозрачной всю систему.

Согласно предложению Волынец, с помощью сертификата можно будет оплатить реабилитационные мероприятия, питание и проживание пациентов и их сопровождающих, а также компенсировать все расходы на проезд.

«Прошу в защиту прав и интересов детей-инвалидов рассмотреть вопрос о разработке федерального законопроекта, предусматривающего выдачу электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

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#помощь
#дети с инвалидностью
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#дети-инвалиды
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В Подмосковье разрабатывают механизм строительства жилья для сельхозработников
30 октября 2023, 13:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области отметил важным, внедрения доходчивого механизма возможности приобретения и строительства жилья специалистами в сельском хозяйстве.
«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Сельская ипотека — это программа льготного приобретения жилья, которая действует во всех регионах страны, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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#социальная ипотека
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Владимир Дюкарев из Подмосковья стал призером хакатона по искусственному интеллекту
30 октября 2023, 13:57

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Завершился седьмой окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». По итогам соревнования пятнадцать команд-победителей разделили призовой фонд в три миллиона рублей.
Команды создали сервисы по безопасности товаров, системы видеоаналитики для подсчета твердых бытовых отходов, а также спрогнозировали риски возникновения происшествий и внештатных ситуаций в Пермском крае.

«Сегодня завершился уже восьмой хакатон в этом году. Поздравляю всех победителей, вы создали крутые и сильные решения всего за 43 часа. Время летит очень быстро, мы подходим к финалу этого сезона. Уже решено сорок пять задач, более пятисот победителей разделили 31 миллион рублей за восемь соревнований. Впереди окружной хакатон в Ставрополе и Международный в Москве, приглашаю всех принять участие. Желаю успехов и новых побед!» – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Владимир Дюкарев из команды «Зумеры и Бумеры» занял третье место в кейсе от Главного управления МЧС России по Пермскому краю совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Пермской краевой федерации спортивного программирования. Его команда представила веб-сервис, позволяющий осуществлять мониторинг и прогнозирование происшествий Пермского края.

«Благодарю Правительство Пермского края, площадку Morion Digital и партнеров за содействие в проведении хакатона в Приволжском федеральном округе. Благодарю всех за активное участие, приглашаю на наши следующие мероприятия», — обратился к участникам руководитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» АНО «Россия – страна возможностей» Иван Агутенков.

По словам Агутенкова, ​команды, участвовавшие в соревновании, являются сильными и крайне интересными. Каждый участник обладает неповторимым опытом и знаниями. Он также отметил, что данный проект объединяет разработчиков со всей России, которые могут ​конкурировать в масштабном хакатоне. Агутенков добавил, что следующие мероприятия состоятся в скором времени в ​Москве и Ставрополе.

Кейсодержателями хакатона выступили Федеральная служба по аккредитации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, ZeBrains при поддержке Правительства Ульяновской области, RUTUBE, Главное управление МЧС России по Пермскому краю совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Пермской краевой федерацией спортивного программирования.

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В «Московском долголетии» открыли программы переподготовки
30 октября 2023, 13:44

Фото: istockphoto.com/shironosov

В рамках проекта «Московское долголетие» для людей старшего возраста открылись программы профессиональной переподготовки, такие, как педагогика, нутрициология, графический дизайн, создание сайтов, интернет-маркетинг и др.
Отмечается, что люди старшего возраста смогут освоить эти программы в «Серебряном университете».

«Здесь можно пройти курс профессиональной переподготовки по девяти программам и стать специалистом в разных областях – от педагогики до ИТ-сферы и нутрициологии. После обучения и успешной сдачи экзаменов студенты «серебряного» возраста получают диплом установленного образца и могут трудоустроиться по новой специальности», – приводит АГН «Москва» слова замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.

А о том, что обучаться новому, вести своё дело, заниматься бизнесом и многое другое легче и лучше всего с позитивным мышлением рассказала создатель авторской методики обучения целителей, духовный практик Надя Сок. Как передают «Дни.ру», психология положительного мышления является мощным инструментом, способным помочь изменить жизнь к лучшему, преодолеть трудности и достичь поставленных целей. При этом, специалист отметила, что не стоит путать позитивное мышление с «розовыми очками», которые, зачастую, наоборот мешают и портят жизнь.

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