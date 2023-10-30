В Истре проверили готовность автопарка к зимнему сезону

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проверила готовность автопарка №7 к зимнему сезону. ОБ этом она сообщила в своем телеграм-канале.
«Автобусный парк производственной базы «Истра» составляет 114 единиц, из которых на муниципальных маршрутах округа работают 39 автобусов: 22 автобуса большого класса, 9 автобусов среднего класса и 8 малого класса.», - отметила Татьяна Витушева.
Кроме этого, автопарк обновлен уже на 35%. По словам главы, работы по усовершенствованию парка будут продолжаться.
Читайте также:
В Подмосковье благоустроили 580 тропинок по программе «Пешком»
В парках Истры начали готовиться к зимнему сезону
В Истре готовят спецтехнику для уборки снега
Мира Полтева