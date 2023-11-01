В Истре с губернатором обсудили вопрос строительства дороги к технолицею

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
На видеоконференции с губернатором обсудили вопрос о строительстве 2-го этапа подъездной дороги к технолицею им. В.И. Долгих. Об этом сообщила Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем телеграм-канале.
«Первый этап строительства дороги со стороны улицы Ленина, протяженностью 3,2 километра, был завершён и открыт к началу текущего учебного года. Кроме того, на прилегающей территории также было выполнено устройство 2-х парковочных пространств на почти 800 машиномест.», - отметила глава округа.
Кроме этого, планируется строительство еще одной 2-х полосной дорогис устройством 3-х мостовых сооружений. Попасть на эту дорогу можно будет с трассы М-9 «Балтия».
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Мира Полтева