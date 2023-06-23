В Истре состоялась конференция «Формирование современной городской среды» 

Фото: пресс-служба «Радио 1»
Участниками конференции стали депутаты Государственной Думы, члены Правительства Московской области, а также представители 8 парламентов страны и местных органов самоуправления.
«С 2017 по 2022 год в Московской области благоустроили 420 объектов, а в текущем планируется благоустроить 60 объектов. Было построено 180 пешеходных зон, 89 площадок и скверов, 37 набережных, 114 парков и зон отдыха», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.В регионе проводится большая работа по формированию комфортной городской среды, 60 крупных объектов ежегодно, благодаря совместной работе.
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин отметил, что с 2017 года ни одно мероприятие по благоустройству в Подмосковье не проходит без участия жителей. Московская область 5-й раз подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды.
«Тема нашей сегодняшней конференции крайне актуальна. Она имеет самое прямое отношение к повседневной жизни миллионов жителей нашей области, вызывает у них объяснимый интерес и множество вопросов. Именно поэтому формирование комфортной городской среды является важнейшим направлением работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также значимой темой в их взаимодействии с общественностью», — поделился председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.