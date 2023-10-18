В Истре обсудили итоги реализации плана ремонта автодорог

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
На рабочем совещании администрации городского округа Истра отметили, что план по ремонту автодорог на 2023 год почти полностью выполнен. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
На 2023 год ремонт был запланирован на 40 участках муниципальных дорог и 19 региональных. Общая протяженность дорожного полотна составляет 66 километров.
На сегодняшних день в работе осталось два адреса. Это капитальный ремонт дороги улицы Пионерская в селе Павловская Слобода и участок от посёлка Румянцево до села Новопетровское.
Кроме этого, муниципальные дороги ремонтировали в две волны: первая составляла 11 дорог, вторая - 29.
Стоит отметить, что при ремонте дорог применялся новый тип асфальтобетонной смеси, которая производится по новым стандартам качества с учетом климатических условий и транспортной нагрузки.
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На сегодняшних день в работе осталось два адреса. Это капитальный ремонт дороги улицы Пионерская в селе Павловская Слобода и участок от посёлка Румянцево до села Новопетровское.
Стоит отметить, что при ремонте дорог применялся новый тип асфальтобетонной смеси, которая производится по новым стандартам качества с учетом климатических условий и транспортной нагрузки.
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Мира Полтева