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В Истринском лесничестве ликвидировали пожар за 55 минут

15 сентября 2023, 17:07
Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщает о низовом пожаре на территории Истринского лесничества на площади 0,03 га, который удалось ликвидировать за 55 минут в день обнаружения.
Для оперативного тушения пожара были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В 400 метрах от СНТ „Опалиха“ городского округа Красногорск на территории Опалиховского участкового лесничества днем 14 сентября загорелся лес. Пожар был обнаружен летчиком — наблюдателем в ходе авиапатрулирования. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем местных жителей», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.


Оперативное тушение пожара устранило угрозу ближайшим населённым пунктам.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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Комлесхоз Подмосковья рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни.

Два торфяных пожара ликвидировали в Подмосковье за последние сутки.
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#служба
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Назван регион России, жители которого чаще всего покупают бриллианты
В Петербурге чаще всего покупают украшения с бриллиантами
15 сентября 2023, 17:19

Фото: istockphoto.com/Kwangmoozaa

Аналитический Центр SOKOLOV выяснил, что Санкт-Петербург стал городом, жители которого наиболее часто покупают украшения с бриллиантами.
Так, в Петербурге доля продаж украшений с драгоценным камнем составила 8,7% от всех покупок.

В топ-5 «бриллиантовых» городов России вошли также Саратов, Ростов-на-Дону, Москва и Ярославль.

Как передаёт «Газета.ру» наименьшие показатели продаж бриллиантов в России зафиксированы в таких городах, как в Омск, Новосибирск, Тюмень, Пермь и Иркутск.

До этого компания АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии наиболее крупный за последнее десятилетие в России алмаз ювелирного качества.

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#санкт-петербург
#город
#украшения
#россия
#статистика
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Оптимизация движения в Мытищах сократила транспортные задержки в три раза
15 сентября 2023, 17:09

Фото: Минтранс МО

Специалисты Минтранса оптимизировали движение автотранспорта в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Для этого на новой дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково поменяли разметку перекрёстка, увеличив его пропускную способность. Транспортные потоки разделили, два пешеходных перехода перенесли ближе к перекрёстку. Для контроля движения на участке поставили камеры и адаптивный светофор. 
 
Благодаря алгоритмам адаптивного управления движением транспортные задержки сократились более чем в три раза. Интенсивность движения на участке новой дороги со стороны Ульянкова увеличилась в два раза – до 2,3 тыс автомобилей в сутки.
 
На Пироговском шоссе светофоры теперь работают в оптимальном режиме. А для регулирования транспортных потоков изменили схему выезда их ЖК «Мытищи Лайт».

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На 80 подмосковных станциях поставили камеры для фиксации нарушений перехода путей

Аварийность на дорогах Подмосковья по итогам восьми месяцев снизилась на 6%

Жителям Подмосковья рассказали, как на трассе М-12 работает система «Свободный поток»
 

#минтранс мо
#движение
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#транспорт
#светофор
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года отремонтировали более 150 мостов
15 сентября 2023, 16:51

Фото: Минтранс МО

На региональных дорогах Подмосковья с начала года привели в порядок более 150 мостов, путепроводов, тоннелей и водоотводов. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Московской области.
Все эти сооружения находятся в 40 городских округах. Плановые профилактические работы проводятся каждый год для повышения комфорта и безопасности, предотвращения деформаций и дальнейшего разрушения мостов.
 
Работы ещё продолжаются на Пятницком шоссе в Солнечногорске на мосту через реку Истру, а также и на Бутурлинском шоссе в Серпухове на мосту через Каменку.

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#минтранс мо
#мост
#ремонт
#дороги
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные специалисты продолжают восстанавливление школы в Мариуполе
15 сентября 2023, 16:51

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В сентябре прошлого года команда специалистов из Московской области приступила к восстановительно-ремонтным работам одной из школ города на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе.

Ускоренными темпами идёт восстановление разрушенной после ожесточённых боёв социальной инфраструктуры города Мариуполь. Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

На сегодняшний день уже обновлена кровля, выполнены фасадные работы, установлены новые теплые окна, завершен комплекс работ по восстановлению конструктива. Внутри здания заменены системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

На данный момент специалисты ведут работы по устройству слаботочных систем, монтажу осветительных приборов, системы вентиляции и благоустройству прилегающей территории.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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Мишустин рассказал, во сколько обойдётся ремонт морского порта в Мариуполе.
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#мишустин
#мариуполь
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Осень приготовила сюрпризы: нумерологический прогноз для россиян
15 сентября 2023, 16:50

Фото: iStock/neirfy

Сентябрь - идеальное время для переезда, а в ноябре нельзя делать ремонт. Что советуют делать этой осенью нумерологи, а чего категорически стоит избегать, расскажет редакция «Радио 1».

Что изучает нумерология


Нумерология - это учение о связи духовного мира с числовыми знаками. Ученые не считают концепцию о числах наукой, ссылаясь на недостаточность доказательственной базы. Однако нумерологическим прогнозам верят, к ним прислушиваются, а специалистов в сфере изучения цифр и их влияния на человеческую судьбу становится все больше.

                                                                                                   Фото:Istock/Anna Solovei

Прогноз нумерологов на сентябрь 2023


В этот месяц специалисты предсказывают ряд изменений, которые произойдут в жизни любого человека. Кто-то переедет на новое место жительства, а другого ждут новые знакомства, которые могут стать судьбоносными. Специалисты советуют не бояться перемен и смело идти им навстречу. Многие смогут в сентябре совершить значимые покупки. Это может быть недвижимость или личный транспорт. Сентябрь 2023 года станет удачным для тех, кто планирует покупку дома или его строительство. Важно в этот месяц избегать ссор с женским полом и подавлять в себе негативные эмоции.


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Нумерологический прогноз на октябрь 2023


Следующий за сентябрем осенний месяц обещает быть легким и подходящим для налаживания отношений, встреч с друзьями, знакомств и поиском второй половинки. В октябре нумерологи советуют раскрывать свои природные таланты, заниматься творчеством и показывать себя на работе с лучшей стороны. В этом месяце нужно особенно быть внимательным к себе и прислушиваться к своим внутренним чувствам тем, кто находится в поисках предназначения и не может определиться с выбором профессии.

Нумерологический прогноз на ноябрь 2023


В отличии от двух предыдущих осенних месяцев, ноябрь обещает быть сложным практически для всех людей. Этот месяц будет тяжелым в эмоциональном плане и очень важно не давать волю эмоциям в неподходящий момент. В ноябре многих будут ждать испытания, к которым следует отнестись с холодным рассудком и принять правильное решение. Чтобы не угодить в ловушку трудностей, этот месяц нужно пройти с достоинством и не путать личную жизни и работу. В ноябре важно уделить внимание дому, семье, уюту. Для ремонта время не очень подходящее, зато сделать перестановку в жилище или обновить мебель – самое время. 


Астрологический прогноз на осень 2023 


Известный астролог Тамара Глоба поделилась астрологическим прогнозом на осень. Она рассказала, что в начале осени будут создаваться новые союзы и распадаться старые. Изменения, которые сулят звезды, затронут практически все сферы общественной жизни и отразятся на политике, военных вопросах, личных отношениях. В этот период будет много скандальных историй, которые привлекут внимание общественности. Кроме того, этой осенью могут произойти природные катаклизмы: пожары, оползни, катаклизмы. 

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#астролог
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Великобритания официально объявила группу «Вагнер» террористической организацией
15 сентября 2023, 16:34

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания официально объявила группу «Вагнер» террористической организацией, об этом сообщили в британском МВД.
«Группа «Вагнер» была сегодня (15 сентября) признана террористической организацией», - прокомментировали ситуацию представители британского ведомства. 

Теперь в Великобритании членство в группе «Вагнер» или ее поддержка будут считаться уголовным преступлением. 

Ранее израильская газета The Jerusalem Post посмертно внесла основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в список самых влиятельных евреев года, при этом президент Украины Владимир Зеленский был из этого списка исключён.

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#поддержка
#вагнер
#великобритания
#террористы
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В Подмосковье определили победителей соревнований по настольному теннису среди долголетов
15 сентября 2023, 16:24

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Московской области определены победители областных соревнований по настольному теннису среди участников проекта

В соревнованиях по настольному теннису принимали участие 11 команд из городских округов Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Первое место завоевала команда долголетов из Орехово-Зуево, второе место ушло долголетам в Балашиху, а третье место забрали долголеты из Ленинского округа.

Самыми старшими долголетами стали 80-летняя Татьяна Мельникова из Пущино и 76-летний Александр Калошин.

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#пущино
#активное долголетие
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Пригожин посмертно включен в список самых влиятельных евреев года
Jerusalem Post посмертно внесла Пригожина в список влиятельных евреев года
15 сентября 2023, 15:46

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Израильская газета The Jerusalem Post посмертно внесла основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в список самых влиятельных евреев года, при этом президент Украины Владимир Зеленский был из этого списка исключён.
Газета ежегодно обновляет данный список по случаю праздника Рош ха-Шана.

На первом месте оказался глава американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман. Он сменил Зеленского, который был на первом месте в 2022 году. На вторую строчку помещен премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а госсекретарь США Энтони Блинкен разместился на третьем месте.

В конце списка оказался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он внесен в список посмертно. Всего в списке самых влиятельных евреев мира значится 52 имени. Среди них политики, общественные деятели и ученые.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, подчеркнув их значительный вклад в сохранение культурного многообразия страны. Глава российского государства отметил, что российские евреи также способствуют установлению межнационального согласия в обществе и организуют активную просветительскую деятельность.

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#вагнер
#евгений пригожин
#блинкен
#чвк
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Дачу Сталина в Подмосковье выставят на торги за 403 миллиона рублей
15 сентября 2023, 15:39

Фото: iStock/AndreyPopov

Бывшую дачу советского лидера Иосифа Сталина выставят на торги с начальной ценой в 403 миллиона рублей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на «Дом.рф».
Усадьба «Липки-Алексеевское» расположена неподалеку от подмосковного города Мытищи. ​Она была построена еще в конце XIX века для купца Александра Алексеева. При создании Советского Союза имение национализировали и отдали под интернат.

Сам Сталин пользовался ​усадьбой с 1932 по 1934 год, а после ​его смерти она использовалась как правительственная дача на протяжении многих десятилетий.

Начальная цена лота на ​аукционе – 403 миллиона рублей. Заявку на участие в торгах можно подать можно подать до 30 октября, а само мероприятие состоится ​3 ноября. 

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