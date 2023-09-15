В Истринском лесничестве ликвидировали пожар за 55 минут

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Оперативное тушение пожара устранило угрозу ближайшим населённым пунктам.
«В 400 метрах от СНТ „Опалиха“ городского округа Красногорск на территории Опалиховского участкового лесничества днем 14 сентября загорелся лес. Пожар был обнаружен летчиком — наблюдателем в ходе авиапатрулирования. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем местных жителей», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
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