В Италии может наступить демографическая зима

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Население Италии с текущих 59 млн человек может сократиться до 47,2 млн человек к 2070 году.
Об этом сообщает издание Le Monde. Демографическое будущее страны выглядит мрачно: при отсутствии изменений население страны может сократиться на четверть.
Убыль населения стартовала в 1993 году и с тех пор фиксируется каждый год. Также число новорожденных в Италии сокращается каждый год после кризиса 2008 года. Такая тенденция вызывает опасения: стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.
В стране в 2022 году родились 393 тысяч детей, что стало минимальным показателем с 1861 года. При этом системе здравоохранения Италии уже не хватает специалистов, а госдолг страны вырос до 135% от её ВВП.
Италия, чтобы решить проблему, начала проводить генассамблеи по вопросам рождаемости.
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Убыль населения стартовала в 1993 году и с тех пор фиксируется каждый год. Также число новорожденных в Италии сокращается каждый год после кризиса 2008 года. Такая тенденция вызывает опасения: стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.
Италия, чтобы решить проблему, начала проводить генассамблеи по вопросам рождаемости.
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Мария Фирсова