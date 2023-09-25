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В Италии умер один из главарей «Коза Ностра»

RaiNews24: в итальянской больнице умер один из главарей «Коза Ностра» Денаро
25 сентября 2023, 04:58
Фото: iStock/cyano66

Фото: iStock/cyano66

Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, известный как «Тощий», скончался в больнице, сообщает новостной телеканал RaiNews24. Ранее в январе он был арестован и находился в строгой режимной тюрьме в городе Аквила, Италия.

По информации медицинских источников, 62-летний босс мафии «Коза ностра» проходил лечение от рака толстой кишки и в пятницу впал в кому. Незадолго до своей смерти к нему в больницу прибыли мать и другие близкие родственники. Ожидается, что похороны Мессины Денаро состоятся в его родном городе Кастельветрано на Сицилии.

Мессина Денаро исчез летом 1993 года во время отдыха на побережье Тосканы. Тогда он был включен в список десяти самых опасных преступников в мире и находился в розыске почти 30 лет. За многочисленные кровавые преступления он был дважды приговорен к пожизненному заключению в Италии. 16 января его арестовали в клинике «Маддалена» в Палермо, где он проходил химиотерапию.

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#лечение
#мать
#похороны
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В России весной 2024 года испытают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»
25 сентября 2023, 04:50

Фото: iStock/Longfin Media

Весной 2024 года начнутся испытания беспилотного бронеавтомобиля «Зубило». Об этом пишет РИА Новости.
«Беспилотная платформа «Зубило» после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка», — говорится в публикации.

По словам собеседника агентства, у бронеавтомобиля улучшат электронику и «Зубило» сможет работать в автономном режиме. сможет работать в автономном режиме. На испытания ВС РФ броневик будет передан весной 2024 года. 

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#испытания
#вс рф
#россия
#армия
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В России с 2024 года за мусорными полигонами будет «следить» нейросеть
25 сентября 2023, 04:05

Фото: iStock/Anton Novikov

Российский экологический оператор к середине 2024 года разработает нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Дениса Буцаева.
«Мы уже активно приступили к реализации проекта. Это будет нейросеть, которая анализирует фактические инструментальные данные с облетов. На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов», — цитирует агентство слова собеседника.

Буцаев добавил, что работа над созданием нейросети будет завершена во втором квартале 2024 года.

Отмечается, что нейросеть сможет замечать возгорания, тление мусора, отсутствие обводных каналов, ограждения, весового контроля и наличие птиц на полигоне.

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#отходы
#мусор
#россия
#экология
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Юрист Соловьев: Телефонные мошенники начали составлять «профиль жертвы»
25 сентября 2023, 03:47

Фото: iStock/BrianAJackson

Юрист Иван Соловьев заявил, что некоторые злоумышленники, разрабатывая схему мошенничества, составляют «профиль жертвы». Об этом пишет радио Sputnik.
Специалист отметил, что телефонных мошенников можно разделить на две категории. Некоторые осуществляют обзвон почти без подготовки, имея минимальные знания о жертве и рассчитывая по большей части на удачное стечение обстоятельств. Вторая же категория собирает сведения о жертве заранее — например, через социальные сети, пояснил Соловьев.

«Они знают состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение», — цитирует издание слова собеседника.

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#деньги
#мошенники
#семьи
#социальные сети
#человек
#телефон
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Экономист рассказала о праве ряда россиян на максимальную пенсию
Доцент Иванова-Швец заявила о праве пилотов и госслужащих на максимальную пенсию
25 сентября 2023, 02:05

Фото: istockphoto/PROMT8

Доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты России при РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью для Ura.ru поделилась информацией о категориях работников в России, которые имеют право на максимальную пенсию.
Экономист отметила, что максимальную пенсию в России могут получать космонавты, заслуженные летчики и госслужащие высшего ранга. Она также подчеркнула, что наибольшие пенсионные выплаты не всегда начисляются работникам, у которых была самая высокая заработная плата во время их трудовой деятельности.

Кроме того, Иванова-Швец указала на то, что участники программ корпоративных пенсионных накоплений могут претендовать на повышенные выплаты. Хотя условия различаются в зависимости от компании, общим принципом является то, что чем дольше сотрудник работает в компании, тем выше будет размер его пенсии. Эти выплаты могут достигать от 50 до 100 тысяч рублей.

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#космонавты
#зарплаты
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Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина
Актриса Ангелина Ноздрина, снимавшаяся в «Глухаре», умерла на 66-м году жизни
25 сентября 2023, 01:49

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

На 66-м году жизни скончалась актриса театра и кино Ангелина Ноздрина, сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чупин в своей записи в социальной сети «ВКонтакте».
«Печальная весть — Ангелина Ноздрина ушла из жизни», — отметил Чупин.
Он добавил, что актриса ушла спустя немного более года после ухода ее мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина. Совсем недавно, 12 сентября, Ангелина Ноздрина отмечала свое 65-летие.

Родившись в Душанбе в 1958 году, будущая актриса получила театральное образование в Таджикском государственном институте искусств. Совместно с мужем, она работала в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска и Омска. С 2000 года Ангелина Ноздрина жила и работала в Вологде, где она служила в Вологодском драматическом театре. Ее актерский путь также включал роли в популярных телесериалах, таких как «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче».

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#актриса
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Какой праздник 25 сентября: памятные даты, именины, традиции
25 сентября 2023, 00:05

Фото: Istockphoto/Magic cinema

Православные христиане в этот день чтут память священномученика Артамона, а не причастные к церковным торжествам, отмечают праздник сновидений и день тикающих часов. Редакция «Радио 1» расскажет, чем еще знаменателен этот день и какие традиции нужно соблюдать.

День тикающих часов


25 сентября отмечается день важного атрибута времени, которое играет одну из главенствующих ролей в жизни человека. Памятная дата отведена часам. В древние времена люди ориентировались во времени только благодаря солнцу и песку. Осенний период для празднования торжества выбран не случайно, так как уютные осенние вечера часто заставляют задуматься о философии жизни, о том, как важно для человека время и какую роль оно занимает в жизни. В современном мире часы в основном электронные, однако праздник продолжает отмечаться и напоминать о том, как приятно поразмышлять о жизни под звук тикающих часов.
 

Всемирный день фармацевта

 
                                                                                                   Фото: iStock/Agnieszka Wozniak

Профессионалы, которые помогают в выборе лекарств отмечают этот праздник ежегодно с 2009 года. Праздник напоминает о важной роли таких специалистов. Важно понимать, что продавая лекарство, человек выступает не просто реализатором, а специалистом, предоставляющим медицинское обслуживание. Основная идея учреждения праздника состоит в привлечении внимания к важности аптек и специалистов, которые помогают с выбором лекарств.

Всемирный день сновидений


Сон необходим для того, чтобы восстановить силы, без достаточного время на отдых, человек не сможет полноценно жить и его здоровье сильно ухудшится. Всемирный день сновидений был установлен Международной медицинской ассоциацией. В этот день необходимо хорошо выспаться и делиться своими сновидениями с близкими.
 

День памяти российского полководца П. И. Багратиона

 

День памяти величайшего российского полководца ежегодно отмечается 25 сентября. Солдаты называли своего командира «Богом рати», даже Наполеон отзывался о Багратионе, как о лучшем генерале российской армии. Смертельное ранение полководец получил на Бородинском поле 7 сентября 1812 года. Осколок снаряда раздробил генералу берцовую кость левой ноги. От ампутации полководец отказался. Вскоре после ранения началось заражение. Из-за гангрены. 24 сентября полководец скончался. 25 сентября принято чтить память генерала, его подвиги и заслуги армии, которой он руководил.

Артамон Змеевик  


                                                                                                   Фото: iStock/Denis Torkhov

Православные христиане этот праздник называют Днем памяти священномученика Артамона. У праздника захватывающая и трагичная история. Епископ Артамон сумел многих язычников обратить в христианскую веру. Он даже возвел храм для христиан, так как их количество стало велико. Тогда был период противостояния христианства и язычества. Император Диоклетиан повелел казнить епископа за обращение язычников в христианство.  Обитающие в день истязания и казни Артамона змеи, уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали зиму. В Артамонов день было принято ходить на охоту. Любая пойманная добыча считалась предвестником удачи и успехов в делах. Принято в этот праздник собирать рябину и готовить из нее лакомства. Однако собирая ягоды, нужно быть осторожным, сломать дерево – значит принести горе семье.
 

День комиксов

 

Мало кто знает, что комиксы – изобретение европейцев. Они широко распространены за рубежом, однако в России эта культура не стала популярным видом искусства. Любители комиксов обсуждают любимые издания, делятся впечатлениями о новинках и рассказывают о любимых героях.



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#ягоды
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#память
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Синоптик Тишковец спрогнозировал, когда в Москве включат отопление
24 сентября 2023, 18:49

Фото:istockphoto/Lacheev

По мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, условная дата начала отопительного сезона в столице может быть смещена на 2 недели.
Отопление в Москве включат во второй половине октября. Сообщается, что начало октября в Центральной России будет по-осеннему холодным. Ночью температура будет понижаться до 2-7 градусов.

По нормам, отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится ниже 8 градусов.
 
«Такого устойчивого похолодания в Москве не ожидается», - сказал Евгений Тишковец.
Во второй декаде октября возможно мощное потепление и солнечная погода. Прогнозируется, что октябрь будет теплее нормы на 3 градуса.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на понедельник, 25 сентября, в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре, может выпасть до 7-10 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы, передает РИА Новости. Заключительная неделя сентября также будет теплой и засушливой. Тишковец подчеркнул, что произойдет «короткая перебивка» из-за холодного атмосферного фронта.

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#отопление
#осень
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Политика Кара-Мурзу* этапировали в омскую колонию строгого режима
24 сентября 2023, 17:48

Фото: iStock/BrianAJackson

Политик Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) доставлен в колонию строгого режима №6 в Омске, где будет отбывать 25-летний срок после признания виновным в госизмене.
Об этом стало известно от адвоката Вадима Прохорова. По его словам, 4 сентября политика вывезли из московского СИЗО «Водник». 21 сентября он был доставлен в омскую ИК-6 - колонию строгого режима для впервые осуждённых. Она находится в черте города.
 
По словам адвоката Прохорова,  по мере продвижения этапа из Москвы Кара-Мурзу помещали на несколько дней в самарское СИЗО-1 и на сутки в омское СИЗО-1. Также он провёл несколько часов в Пензенском и Челябинском изоляторах.

Адвокат напомнил, что у Кара-Мурзы диагностирована полинейропатия. Также адвокат разместил фрагмент письма Кара-Мурзы, в котором политик рассказал, что в омском СИЗО был отправлен в штрафной изолятор (ШИЗО). Юристы будут разбираться с этим, заверил Вадим Прохоров.

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*признан в РФ иностранным агентом
#иностранный агент
#колония
#адвокат
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В Египте около побережья заметили китовую акулу
Cairo24: около побережья Марса-Алам в Египте заметили китовую акулу
24 сентября 2023, 16:37

Фото: iStock/crisod

Китовая акула, которая является самой крупной рыбой в мире, была замечена дайверами около побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море. Об этом сообщает портал Cairo24.
Отмечается, что акула была замечена дайверами во время их погружения. Считается, что китовая акула не опасна для человека. 

Китовая акула — это редкий вид, который находится на грани исчезновения. Ее длина составляет 13 метров, а вес равен 21 тонне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что акула напала на туриста возле берега пляжа в египетской Хургаде. Инцидент произошел в 30 метрах от берега. Очевидцами произошедшего стали другие отдыхающие. 

В открытом море на россиянина напала тигровая акула, еще одна туристка успела вовремя выбраться из воды и спастись.

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#акула
#море
#инцидент
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