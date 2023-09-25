В Италии умер один из главарей «Коза Ностра»

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Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, известный как «Тощий», скончался в больнице, сообщает новостной телеканал RaiNews24. Ранее в январе он был арестован и находился в строгой режимной тюрьме в городе Аквила, Италия.
Мессина Денаро исчез летом 1993 года во время отдыха на побережье Тосканы. Тогда он был включен в список десяти самых опасных преступников в мире и находился в розыске почти 30 лет. За многочисленные кровавые преступления он был дважды приговорен к пожизненному заключению в Италии. 16 января его арестовали в клинике «Маддалена» в Палермо, где он проходил химиотерапию.
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Артем Кузьмин