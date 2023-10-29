В Италии женщина выселила двоих взрослых сыновей из дома через суд

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Жительница итальянского города Павия в Италии через суд выселила из дома своих взрослых сыновей. Они отказывались съезжать от матери.
В итоге 75-летняя итальянка обратилась в суд, который постановил, что 42-летний мужчина и его 40-летний брат должны за 2 месяца найти себе новое жильё, переехать из родительского дома и начать строить свою жизнь.
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