В Италию с начала 2023 года по морю прибыло 100 тысяч мигрантов

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При этом страну ждёт ещё два месяца хороших погодных условий, которые помогают мигрантам пересечь Средиземное море. Таким образом количество мигрантов вырастет в 2 раза. В данный момент рекордное количество беженцев зафиксировали в 2016 году: тогда в страну прибыли 180 тысяч.
Ранее сообщалось, что до трети трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления курса рубля по отношению к евро и доллару.
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