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В Италию с начала 2023 года по морю прибыло 100 тысяч мигрантов

15 августа 2023, 11:32

Фото: istockphoto/etvulc

С начала нынешнего года до Италии по морю добрались 100 тысяч мигрантов, при этом столько же человек прибыло в страну за весь 2022 год.
La Repubblica пишет, что ещё 180 тысяч мигрантов сейчас расположены в центрах по приёму беженцев. Такие цифры – рекорд с 2018 года. Многих приходится отселять из лагерей, чтобы разместить новых мигрантов.

При этом страну ждёт ещё два месяца хороших погодных условий, которые помогают мигрантам пересечь Средиземное море. Таким образом количество мигрантов вырастет в 2 раза. В данный момент рекордное количество беженцев зафиксировали в 2016 году: тогда в страну прибыли 180 тысяч.


В начале августа итальянским властям пришлось организовать палаточные лагеря для мигрантов. Они появились в Вероне, Тоскане, Флоренции.

Ранее сообщалось, что до трети трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления курса рубля по отношению к евро и доллару.

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#мигранты
#италия
#море
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В Подмосковье уделяют особое внимание развитию сферы образования
15 августа 2023, 12:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил необходимость проявления особого внимания развитию сферы образования в округе.
В рамках госпрограммы к началу учебного года откроется 30 школ.
«Сегодня наша работа все больше и больше связана с началом учебного года. Большая образовательная система и дошкольного, и школьного образования, профессиональной подготовки, высшего образования, все это требует большого количества тех, кто задействован и в сфере образования, и в сфере строительства, в сфере подготовки методик», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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#губернатор
#работа
#выплаты
#семьи
#андрей воробьёв
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Семьи с ребёнком-инвалидом уже начали получать выплаты на школьную форму
15 августа 2023, 11:50

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала о выплате семьям с ребёнком-инвалидом, которую получат подмосковные родители к началу учебного года.
Выплата начала поступать родителям с 10 августа в проактивном режиме.
«Выплата на школьную форму ребенку-инвалиду. Здесь размер выплаты составляет 13 тысяч рублей. Таких получателей было 2 тысячи», — рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Размер этой выплаты составляет 13 тысяч рублей. Каждому получателю пришло сообщение с информацией о том, что деньги по выплате поступили.

Подать онлайн заявление на школьника, если выплата на него не поступила автоматически, можно по ссылке.

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68 тысяч семей получили выплату на школьную форму.

100 тысяч подмосковных семей получили выплаты на детей-школьников.

Подмосковные семьи с детьми-инвалидами могут подать заявление на новую выплату онлайн.
#губернатор
#выплаты
#семьи
#ирина каклюгина
#онлайн
#заявление
#семьи с детьми
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30 тысяч многодетных семей с низким доходом получили новую выплату на школьную форму
15 августа 2023, 11:39

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала о новой выплате, которую получат подмосковные родители на детей-школьников к началу учебного года.
«В Подмосковья появилась новая выплата на школьную форму многодетным семьям с низкими доходами. Её получили 30 тысяч семей», — рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Новая мера поддержки была введена с этого года по поручению губернатора. Такая выплата предназначена для семей с доходом ниже 17 тысяч рублей на человека. 

Размер этой выплаты составляет 10 тысяч рублей, она начисляется родителям проактивно. Каждому получателю пришло сообщение с информацией о том, что деньги по выплате поступили.

Подать онлайн заявление на школьника, если выплата на него не поступила автоматически, можно по ссылке.

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68 тысяч семей получили выплату на школьную форму.

100 тысяч подмосковных семей получили выплаты на детей-школьников.

Подмосковные семьи с детьми-инвалидами могут подать заявление на новую выплату онлайн.
#губернатор
#выплаты
#семьи
#ирина каклюгина
#онлайн
#заявление
#семьи с детьми
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68 тысяч семей получили выплату на школьную форму
15 августа 2023, 11:29

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала о выплатах, которые получат подмосковные родители на детей-школьников к началу учебного года.
«Выплаты на школьную форму многодетным – 3 тысячи рублей на каждого ребенка-школьника получает семья. У нас таких получателей было 68 тысяч», — рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Размер этой выплаты составляет 3 тысячи рублей.

Выплата начисляется родителям проактивно. Каждому получателю пришло сообщение с информацией о том, что деньги по выплате поступили.

Подать онлайн заявление на школьника, если выплата на него не поступила автоматически, можно по ссылке.

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100 тыс подмосковных многодетных семей автоматически получили выплаты на школьную форму.

Подмосковные семьи с детьми-инвалидами могут подать заявление на новую выплату онлайн.

20 тыс детей из многодетных семей Подмосковья в августе получат новую выплату.
#губернатор
#выплаты
#семьи
#ирина каклюгина
#онлайн
#заявление
#семьи с детьми
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Экс-полковника ГРУ оштрафовали по статье о дискредитации армии
Отставного полковника Квачкова оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
15 августа 2023, 11:28

Фото: iStock/seb_ra

Тверской суд Москвы назначил административный штраф в размере 40 тысяч рублей полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Доказательством по делу стали публикации, размещенные Квачковым в социальной сети «Одноклассники». Сотрудники по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Москве обратили внимание на изображения в сети и инициировали проведение проверки.  

Правозащитник полковника настаивал на том, что опубликованные поты принадлежат не ему, однако, суд ходатайство адвоката не поддержал и назначил фигуранту дела административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.  

Квачков не признал свою вину. 

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#суд
#проверки
#наказание
#сотрудники
#сбу
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Уголовное дело завели после прорыва дамбы в Уссурийске
После прорыва дамбы в Уссурийске завели уголовное дело о халатности
15 августа 2023, 11:17

Фото: iStock/Wheatfield

Уголовное дело возбуждено из-за нарушений при строительстве дамбы в Уссурийске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
К прорыву дамбы привело отсутствие должного контроля за стройкой и нарушения, допущенные при возведении сооружения.  

Также сообщается, что ранее, подрядчик уже был привлечен к административной ответственности за несоблюдение положений проектной документации.  

Выявленные в процессе расследования нарушения, стали причиной затопления нескольких жилых домов, образовательных учреждений и более десятка гаражей. Напомним, прорыв дамбы спровоцировали паводки, вызванные обильными ливнями. За ночь оказались затоплены дома и улицы города, жителей эвакуировали.  

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#ночь
#нарушения
#дома
#рф
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100 тысяч подмосковных семей получили выплаты на детей-школьников
15 августа 2023, 11:11

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала о выплатах, которые получат подмосковные родители на детей-школьников к началу учебного года.
«На данный момент в Подмосковье действуют три выплаты», — рассказала Ирина Каклюгина на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
— Выплата на школьную форму многодетным семьям, размер выплаты 3 тысячи рублей;
— НОВАЯ: Выплата на школьную форму многодетным с низкими доходами, размер выплаты 10 тысяч рублей;
— Выплата на школьную форму ребёнку-инвалиду, размер выплаты 13 тысяч рублей. 

Выплата ​начисляется родителям проактивно. Каждому получателю пришло сообщение с информацией о том, что деньги по выплате поступили.

Подать онлайн заявление на школьника, если выплата на него не поступила автоматически, можно по ссылке.

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Рюкзаки с канцтоварами к 1 сентября получили 3 тыс подмосковных первоклассников.
#подмосковье
#губернатор
#выплаты
#родители
#семьи
#ирина каклюгина
#онлайн
#заявление
#семьи с детьми
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Почетный гражданин Подмосковья Евгений Усков празднует свой день рождения
15 августа 2023, 10:50

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Советский партийный и российский общественный руководитель в Московской области Евгений Усков отмечает 82-й день рождения.
Евгений Иванович родился 15 августа 1941 г. в деревне Каменская Егорьевского района Московской области. Он окончил машиностроительный институт по специальности «инженер-механик», начал трудовую деятельность с должности токаря. 

Евгений Усков прошел путь от заводского рабочего до первого замминистра промышленности Правительства Московской области. Евгений Иванович больше 50 лет проработал на благо Подмосковья, из которых порядка 30 лет занимал руководящие должности.

Усков награждён орденом Почета, медалями и высшими областными наградами. Заслуженный экономист Российской Федерации. Почетный машиностроитель Российской Федерации.

Постановлением Губернатора Московской области Евгению Ускову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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#день рождения
#московская область
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В России медицинские вузы подняли цены на обучение
15 августа 2023, 10:46

Фото:istockphoto/LightFieldStudios

Российские медицинские вузы начали поднимать цены на платное обучение.
«Коммерсантъ» сообщает, что причиной роста цен в учебных заведения стали инфляция, экономическая ситуация из-за пандемии и проведения СВО.
 
Заметнее всего выросла стоимость обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» в МГМУ им. И.М. Сеченова. Вместо 415 тысяч придётся заплатить 650 тысяч рублей (общая стоимость за 6 курсов выросла с 2,82 до 4,48 млн рублей). Курс на специальности «Стоматология» вырос с 450 до 700 тысяч рублей (за всё обучение придётся заплатить 3,91 млн рублей).
 
Обучении по специальности «Стоматология» Санкт-Петербургском государственном университете выросли на 12%, достигнув 355,4 тысячи рублей.
 
Дефицит кадров в медицине стараются закрывать с помощью выделения бюджетных мест под целевой набор, который абитуриенты избегают, рассказал член санкт-петербургского отделения профсоюза медработников «Действие» Иван Давыдов.
 
«Сейчас для поступающих есть выбор только между целевым направлением и платным местом. Поэтому и без того высокий спрос на платную учебу вырос дополнительно. Это позволяет вузам поднимать цену», — сказал в заключении Иван Давыдов.
Ранее сообщалось, что ведущие российские вузы в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%.
Обучение подорожало в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. В последнем вузе стоимость обучения по некоторым программам выросла на 18–22%.

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