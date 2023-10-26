В Иваново 17 ноября состоится всероссийский отраслевой форум «Мануфактура 4.0»

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Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности «МАНУФАКТУРА 4.0» по теме «Нити времени – создаем будущее российского легпрома вместе» состоится 17 ноября в городе Иваново.
Форум пройдет по адресу улица Карла Маркса, дом 62/107 в образовательном центре «Солярис». Участие в форуме бесплатно, необходимо только зарегистрироваться на сайте manufacturaforum.ru
Главной целью форума стало объединение специалистов и представителей бизнеса для обмена опытом, знаниями и инновационными идеями в области легкой промышленности. В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, институтов развития, бизнеса и отраслевого сообщества.
Участники обсудят актуальные проблемы в области легкой промышленности, а также продемонстрируют и поговорят об инновационных технологиях. Также участники смогут обменяться опытом решения проблем в сфере легкой промышленности и смогут сформировать связи друг с другом для реализации совместных проектов и развития легпрома.
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Главной целью форума стало объединение специалистов и представителей бизнеса для обмена опытом, знаниями и инновационными идеями в области легкой промышленности. В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, институтов развития, бизнеса и отраслевого сообщества.
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Алина Юрчак