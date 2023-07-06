В июне россияне начали активно скупать автоэлектронику и автозапчасти

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В июне в России наблюдался заметный рост покупок автомобильных товаров, включая автохимию, запасные части и специализированные инструменты, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании «ВсеИнструменты.ру».
Также в этом месяце был высокий спрос на очистители тормозных дисков, антифризы, аэрозольные грунтовки и очистители двигателя, с ростом продаж в этой категории на 72 процента по сравнению с июнем предыдущего года. Отчет указывает на наиболее высокий спрос на автохимию в городах Пермь (рост на 142 процента), Нижний Новгород (97 процентов), Омск (96 процентов), Екатеринбург (92 процента) и Волгоград (89 процентов).
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Артем Кузьмин