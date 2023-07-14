В июне водители автотранспорта часто превышали скорость

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В июне средняя скорость движения транспортного потока увеличилась на несколько километров в час – до 70 км/ч, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
От общего количества нарушений на дорогах — 93% нарушений за превышение разрешенной скорости.
Шоссе-лидером по числу нарушителей стало Каширское шоссе. Далее следует: Волоколамское, Старосимферопольское, Можайское, Егорьевское и Пятницкое шоссе.
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