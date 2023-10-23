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В Израиле назвали число детей, оставшихся сиротами из-за действий ХАМАС

Глава департамента соцработы Израиля Леви: в стране сиротой стал 21 ребёнок
23 октября 2023, 10:25
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

Примерно 21 израильский ребёнок остался сиротой после нападения на страну представителей палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила глава департамента социальной работы при министерстве труда, социального обеспечения и социальных служб Израиля Хава Леви.

Она отметила, что маленькие жители южных регионов страны остались без родителей, которые погибли или пропали без вести в ходе боевых действий с сектором Газа.

По словам Леви, в настоящее время сотрудники возглавляемого ей министерства занимаются оказанием помощи этим детям. Она добавила, что у сотрудников ведомства сейчас один девиз – «ноль бюрократии».

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#дети-сироты
#израиль
#хамас
#конфликт
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В Щелкове открыли новый благоустроенный сквер
23 октября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В городском округе Щелково открыли сквер вдоль Пролетарского проспекта для прогулок и проезда. об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«Территорию сквера на Пролетарском проспекте в Щелково открыли для прогулок. Теперь транзитная зона, привычная горожанам, стала удобней. Тут появилось обновленное мощение и пандусы, которые сделают сквер более удобным для людей с ограниченными возможностями. Еще тут организовали место для отдыха»,— поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Кроме этого, в сквере также появились зоны отдыха, пешеходные дорожки и даже велосипедный ​маршрут.

Стоит отметить, что пространство теперь оборудовано ​современной системой освещения и камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности жителей округа.

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#подмосковье
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Директор Губернского колледжа из Серпухова Лысиков удостоен губернаторской премии
23 октября 2023, 10:13

Фото: администрации г. о. Серпухов

Народный учитель России из Серпухова Александр Лысиков удостоен премии губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Глава городского округа Сергей Никитенко поздравил в соцсетях директора Губернского колледжа со званием лучшего руководителя образовательной организации в номинации «Воспитай патриота».
«Молодёжь – наше будущее. Важно, чтобы рядом были опытные наставники. Рад, что работа директора Александра Ивановича оценена на высоком уровне. Новых творческих и профессиональных успехов, стимулов для дальнейшего развития, постоянной поддержки коллег и только благодарных учеников», – написал Никитенко.
Лысиков работает в Серпухове с 1977 года. Более 30 лет является директором одного из лучших профессиональных образовательных учреждений Московской области – Губернского колледжа, который уже успел стать визитной карточкой образования Подмосковья.

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#московская область
#губернатор
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Синоптик Позднякова раскрыла, когда в Москве сформируется снежный покров
Синоптик Позднякова: снежный покров сформируется в Москве к утру субботы
23 октября 2023, 10:11

Фото: iStock/Ilya Burov

Снежный покров до 10 сантиметров может сформироваться в Москве к утру субботы. Об этом в своём Telegram-канале написала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Согласно долгосрочным прогнозам, к концу рабочей недели на столицу обрушится снег. За счёт низких ночных температур земля не будет достаточно прогреваться, поэтому снег на какое-то время задержится на поверхности. Ожидается, что к утру 28 октября снежный покров может местами достигнуть 10 сантиметров.

Синоптик отметила, что по наблюдениям 1961-1990 годов 28 октября считается самой частой датой формирования временного снежного покрова в столичном регионе.

Но Позднякова добавила, что с начала XXI века 28 октября временный снежный покров формировался лишь четыре раза. Самый яркий пример – это 28 октября 2012 года, когда снег продержался на поверхности земли в течение четырёх суток и местами достиг высоты в 12 сантиметров. 

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#погода
#снег
#похолодание
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Подмосковье вошло в топ-5 рейтинга регионов по научно-технологическому развитию
23 октября 2023, 10:00

Фото: администрация г. о. Химки

Московская область вошла в число лидеров рейтинга научно-технического развития регионов России по итогам 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Первые позиции заняли Москва (рейтинговый балл – 79,66), Санкт-Петербург (72,58) и Татарстан (68,03). На четвёртом месте – Нижегородская область (64,27), на пятом – Подмосковье. Рейтинговый балл региона составляет 60,8. Замкнули список Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ.
 
Отмечается, что на субъекты Федерации, составляющие топ-10 рейтинга, приходится более 59% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2022 года.
 
Позиции регионов в итоговом списке определялись на основании рейтинговых баллов регионов, которые рассчитывали по 19 показателям, объединённым в четыре группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности». 
 
Значение балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения – 100.

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#подмосковье
#московская область
#рейтинг
#наука
#учёный
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В Подмосковье дятлы готовятся к зимовке
23 октября 2023, 09:41

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Подмосковные дятлы начали заготавливать запасы еды на зиму. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Дятлы смогли адаптироваться к суровым погодным условиям в Московской области.

«Осенью дятлы активно готовятся к зиме, они начинают собирать запасы пищи, чтобы пережить холодные месяцы. Птицы выбирают деревья с большим количеством насекомых, таких как личинки жуков и муравьев, и забивают их в дупла. Они также могут запасаться орехами и семенами, которые будут служить им пищей во время зимних морозов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме этого, птицы благодаря своему крепкому клюву могут находить насекомых, которые спрятались под кору. Также они проделывают себе дупла в деревьях, что бы переждать сильную непогоду и холод.

Стоит отметить, что в Московской области всего обитает 4 вида дятла: зеленый дятел, седой дятел, средний пестрый дятел и трехпалый дятел. Они все занесены в Красную книгу Подмосковья.

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#деревья
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#птицы
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#тихон фирсов
#подмосковье
#красная книга
#московская область
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Россиян предупредили о рисках использования промокодов
Роскачество: купленным в сети промокодам можно доверять в 9 из 10 случаев
23 октября 2023, 06:50

Фото: istockphoto /gorodenkoff

По информации Роскачества, промокодам, приобретенным в сети интернет, можно доверять в девяти случаях из десяти. Тем не менее, перед совершением покупки всегда рекомендуется убедиться в их актуальности, передает РИА Новости.
В организации подчеркнули, что сервисы, специализирующиеся на продаже промокодов, функционируют уже длительное время. Они предоставляют возможность пользователям значительно экономить, иногда даже до 90 процентов от обычной стоимости различных услуг, таких как медицинское обслуживание, развлечения, ресторанные посиделки или процедуры в салонах красоты. Все же, несмотря на это, существует риск столкнуться с мошенничеством.

При проведении проверочных закупок сертификатов на скидку, эксперты выявили, что многие продавцы сначала высылают промокод, позволяя покупателю применить его и оценить размер скидки, а затем ожидают свое вознаграждение.

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#мошенники
#адвокат
#приложения
#штрафы
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Юрист Ногайлиева рассказала, в каких случаях может потеряться трудовой стаж
23 октября 2023, 06:28

Фото: iStock/Iana Miroshnichenko

Юрист Фатима Ногайлиева заявила, что иногда при выходе на пенсию часть трудового стажа человека оказывается незасчитанной. В беседе с агентством «Прайм» специалист пояснила, какие ошибки ведения документов могут повлечь потерю стажа.
По словам Ногайлиевой, из-за технических сбоев в программном обеспечении СФР сведения о трудовом стаже могут не отображаться на Индивидуальном лицевом счете человека, вышедшего на пенсию. Обычно такие проблемы СФР решает самостоятельно, отметила юрист.

Второй причиной потери стажа может быть работодатель, который, например, выплачивает сотруднику зарплату «в конверте».

«Занижая размер официальной зарплаты, работодатель уплачивает страховые взносы в меньшем размере. Эти периоды работы учитываются в страховом стаже работника, но пенсионный коэффициент, а значит, размер пенсии занижается», ― цитирует агентство слова собеседницы.

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#пенсии
#юрист
#зарплаты
#работодатель
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В России определят единое время запрета на шум дома
«Известия»: в России определят единое время запрета на шум дома
23 октября 2023, 05:55

Фото: iStock/zdravinjo

В Государственной Думе России в скором времени будут рассматривать обновленный и усовершенствованный законопроект, касающийся единого времени запрета на шум в жилищах, сообщают «Известия».
Документ предполагается представить в нижнюю палату парламента в понедельник, 23 октября. По этому законопроекту будет установлено общероссийское время, в течение которого запрещается производить шум с 23:00 до 07:00. В настоящее время каждый регион самостоятельно определяет «часы тишины».

Законопроект также предлагает дать жильцам возможность выбрать ответственное лицо, которое сможет составлять акты о нарушениях закона и передавать их в правоохранительные органы. Кроме того, предусматриваются штрафы для нарушителей в размере до 500 тысяч рублей.

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#часы
#шум
#законопроект
#регион
#штрафы
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CNN: Большинство младенцев в секторе Газа не переживут отключения электричества
23 октября 2023, 04:56

Фото: iStock/Soliman Hijjy

Отключение электричества в секторе Газа не переживут большинство младенцев, которым требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает CNN со ссылкой на завотделением новорождённых в больнице «Аль-Шифа» врача Фуада аль-Бюльбуля.
«Большинство младенцев, зависящих от аппаратов искусственной вентиляции легких, не переживут подобного, так как мы можем спасти только одного или двух детей. Мы не может спасти всех младенцев», — цитирует телеканал слова медика.

По словам завотделением, в больнице «Аль-Шифа» 45 инкубаторов для новорождённых. Здесь заботятся о недоношенных младенцах, появившихся на свет в результате беременности с высоким риском.

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#сектор газа
#электричество
#дети
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