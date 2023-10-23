В Израиле назвали число детей, оставшихся сиротами из-за действий ХАМАС

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Примерно 21 израильский ребёнок остался сиротой после нападения на страну представителей палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила глава департамента социальной работы при министерстве труда, социального обеспечения и социальных служб Израиля Хава Леви.
По словам Леви, в настоящее время сотрудники возглавляемого ей министерства занимаются оказанием помощи этим детям. Она добавила, что у сотрудников ведомства сейчас один девиз – «ноль бюрократии».
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