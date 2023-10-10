В Израиле сеть супермаркетов ввела ограничения на продажу продуктов

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Крупнейшая израильская сеть супермаркетов Shufersal объявила, что ввела ограничения на продажу основных продуктов.
Газета Times of Israel цитирует главу сети Ури Ватермана:
Израильтяне смогут купить не более двух блоков по шесть 1,5-литровых бутылок воды, до 30 яиц, трёх упаковок молока и двух буханок хлеба. В сети супермаркетов говорят, что не прекращают работу над поставками дополнительных продуктов в магазины.
До этого израильские власти дали рекомендации гражданам запастись водой и продуктами для 72-часового пребывания в бомбоубежищах.
Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцам ХАМАС удалось проникнуть в приграничные районы на юге Израиля.
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«Учитывая ответственность перед всеми нашими покупателями и в связи с высоким спросом, проблемами с поставками и частичной нехваткой продуктов в наших магазинах, мы решили ограничить покупку базовых продуктов питания».
До этого израильские власти дали рекомендации гражданам запастись водой и продуктами для 72-часового пребывания в бомбоубежищах.
Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцам ХАМАС удалось проникнуть в приграничные районы на юге Израиля.
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Мария Фирсова