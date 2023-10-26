В Израиле заявили о мобилизации россиян с двойным гражданством

Фото: istock /e-crow
Россияне с израильским гражданством сейчас активно призываются к службе в армии. Об этом заявил изданию ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.
«Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого израильского гражданина», — объяснил Бен Цви.Посол сообщил, что в армию Израиля уже призвали тысячи граждан России. Он также рассказал, что среди израильских правоохранительных органов есть много людей с именами, явно свидетельствующие, что они выходцы из СССР.
Общее количество жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Сообщается о более 2,3 тысячи детей, погибших в секторе Газа, с начала эскалации конфликта, более 5,3 тысячи детей пострадали, следует из пресс-релиза детского фонда ООН.
Читайте также:
NBC: Вашингтон сигнализирует Израилю о важности гуманитарной паузы в Газе
Алина Юрчак