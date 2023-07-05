В кабмине РФ сообщили, что пересчитают выплаты военным пенсионерам

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, военным пенсионерам будут пересчитаны выплаты в случае участия в СВО на Украине.
Военные пенсионеры будут выбирать между получением ранее назначенной пенсией или той, которая будет рассчитана с учетом нового стажа.
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