«В какую тюрьму я должна сесть?»: журналистке Овсянниковой вынесли приговор

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Басманный суд Москвы назначил экс-редактору Первого канала Маргарите Овсянниковой восемь с половиной лет лишения свободы за распространение ложных сведений о ВС РФ. Редакция «Радио 1» напомнит о провокационных действиях бывшей сотрудницы Первого канала в прямом эфире и расскажет, где Овсянникова скрывается от правоохранителей.
Редактор первого канала Овсянникова
Скандальную известность бывший редактор приобрела после выходки в прямом эфире телепрограммы «Время» на Первом канале. 14 марта 2022 года в 21:41 мск, Маргарита Овсянникова появилась за спиной ведущей новостной программы Екатерины Андреевой с плакатом в руках. На ватмане от руки было написано «Нет войне» на английском языке, ниже были видны надписи с призывами россиян не верить «пропаганде», и фраза: «здесь вам врут». Трансляцию из студии прервал информационный сюжет. В это время журналистка была задержана охраной.
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Одиночный пикет Овсянниковой
Через некоторое время после выходки в эфире Первого канала, Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной. 15 июля 2022 года журналистка вышла на площадь набережной, разложила измазанные красной краской, имитирующей кровь, детские игрушки и написала на плакате слова критики в адрес российских властей. После одиночного пикета на Овсянникову было заведено уголовное дело. На время следствия суд избрал журналистке меру пресечения в виде домашнего ареста, однако, она сбежала из России. 1 октября 2022 года Овсянникова была объявлена в международный розыск.
Журналистку Овсянникову внесли в базу «Миротворца»
После побега из России Овсянникова отправилась в ФРГ, где работала в издании Die Welt. Карьера в немецкой прессе длилась недолго. Вскоре к редакции пришли украинцы и потребовали увольнения журналистки. Оказалось, что Овсянникова внесена в «черный список» Украины из-за подозрений в сотрудничестве с ВС РФ.
Кроме того, Минкульт Украины предложил запретить журналистке въезд в страну. В своей социальной сети Овсянникова прокомментировала инициативу украинских властей.
«Моральная дилемма. В какую тюрьму я должна сесть? В российскую или в украинскую?» — написала экс-редактор Первого канала.
Овсянникова: приговор
Суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Маргариту Овсянникову к 8,5 годам колонии общего режима Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы. В надзорном ведомстве также уточнили, что кроме тюремного заключения осужденной запрещено администрировать сайты и страницы в соцсетях в течение четырех лет. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее ареста.
В столичной прокуратуре также добавили, что уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой. Прежде адвокат Овсянниковой сообщал, что она покинула Россию и находится в одной из стран Европы.
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Анастасия Крестьянова