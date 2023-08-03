В Калининграде власти захотели снести дома дачников, чтобы построить новую улицу

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В июне председатель «Зари» Иволга Воронина рассказала о проблеме губернатору Антону Алиханову.
«Мы теряем свои дома, мы в отчаянии, только на вас надежда», — написали собственники участников на странице чиновника в соцсети, повторив ту часть сообщения, которое было отправлено Алиханову лично.В августе представители калининградской администрации заявили, что решение по внесению изменений в Генплан города в данный момент не принято.
Генеральный план будет утверждён в конце ноября 2023 года, когда закончится комплексный градостроительный анализ поступивших предложений, в том числе от владельцев дач.
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