В Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь

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Губернатор Антон Алиханов сообщил, что первое судно пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая. Об этом Алиханов написал в своем телеграм-канале.
«Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка – Санкт-Петербург», — написал Алиханов.
По словам губернатора, транспортные компании хотят сделать этот логистический путь постоянным. Он также отметил, что отправлять судна по такому пути выходит быстрее и дешевле, чем через Суэцкий канал.
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