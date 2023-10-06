В Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь

26 октября 2023 года в силу вступит новый Закон о гражданстве Российской Федерации. Он полностью заменит действующий закон. Об этом сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Основные изменения коснулись оснований приобретения российского гражданства и общих условий приема в гражданство Российской Федерации, упрощенного получения российского гражданства, признания гражданином Российской Федерации, полномочий Президента Российской Федерации и федеральных органов власти.





Был расширен перечь оснований, благодаря которым можно получить гражданство, например, в результате выбора гражданства РФ при изменении государственной границы.









Для приема в гражданство новым законом из общих требований исключается необходимость подтверждения законного источника средств к существованию. Стоит отметить, что иностранные инвесторы и индивидуальные предприниматели лишись возможности в упрощенном виде получить гражданство РФ.Также появилась статья о паспорте Российской Федерации, отменяется статус носителя русского языка и вводится новое понятие «множественное гражданство», которое подразумевает наличие у граждан России гражданства (подданства) иностранного государства, с которым РФ не заключен международный договор о двойном гражданстве.



