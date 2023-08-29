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Сотрудники ФСБ в Калуге предотвратили теракт на «объекте критической инфраструктуры», который готовил сторонник «Азова»*, планировавший затем уехать на Украину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе расследования, сотрудники ФСБ установили, что житель Калужской области поддерживал контакты с одним из украинских военных формирований. По заданию кураторов, он намеревался совершить теракт. Кроме того, задержанный оказался сторонником «Азова»*.
После совершения преступления, россиянин намеревался отправиться на Украину.
Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и планировал теракт на одном из объектов инфраструктуры. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Крестьянова