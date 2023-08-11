В Калужской области снят режим «Ковёр», ограничивающий полёты

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Режим «Ковер», который ограничивал полёты гражданских самолетов, отменён в Калужской области.
РИА Новости, ссылаясь на представителя Международного аэропорта Калуга, сообщает об отмене данного режима.
Ограничения вводились из-за угрозы атаки беспилотников. Также это коснулось московского аэропорта Внуково. Часть бортов перенаправляли в другие аэропорты Московского авиационного узла. Но сейчас работа продолжается в штатном режиме.
Сергей Собянин сообщал о попытке прилета на Москву одного беспилотника. Системы ПВО его ликвидировали. Обломки БПЛА обнаружили в районе Карамышевской набережной. Пострадавших и серьёзных разрушений не зафиксировано.
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Ограничения вводились из-за угрозы атаки беспилотников. Также это коснулось московского аэропорта Внуково. Часть бортов перенаправляли в другие аэропорты Московского авиационного узла. Но сейчас работа продолжается в штатном режиме.
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Мария Фирсова