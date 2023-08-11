В Калужской области снят режим «Ковёр», ограничивающий полёты

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко и другие депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, который воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом говорится в документе, который доступен в базе данных Госдумы.