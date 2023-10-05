Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Канаде принесли извинения за награждение эсэсовца Саварина

В Канаде принесли извинения за награждение эсэсовца Саварина

В Канаде извинились за награждение высшим орденом эсэсовца Саварина в 1987 году
05 октября 2023, 07:25
Фото: istock / Gabriel Shakour

Фото: istock / Gabriel Shakour

Канадский генерал-губернатор Мэри Саймон извинилась за присуждение эсэсовцу Питеру Саварину высшей награде в государстве — Ордену Канады. Об этом заявила представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре в эфире телеканала CTV News, сообщает РИА Новости.

«Мы с глубоким сожалением признаем, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение», — заявила представитель.
По информации CTV News, Саварин занимал должность ректора в Альбертском университете, а также был лидером «Всемирного конгресса украинцев». На портале учебного учреждения в его биографии отмечают заслуги за развитие мультикультурализма в Канаде. Основанный в 1908 году, университет Альберты считается одним из передовых учебных заведений Канады.


Кроме того, Саварин служил в дивизии СС «Галичина», как и недавно скандально прославившийся Ярослав Хунка.

Ранее сообщалось, что члены дивизии СС «Галичина» финансировали Альбертский университет Канады, в котором существовал недавно закрывшийся образовательный фонд имени украинского нациста Ярослава Хунки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

«Это катастрофа»: Киев пришёл в ужас после отставки Маккарти

Atlantic: Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников

В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной

#университет
#фонд
#скандал
Читайте нас в
На Украине представили проект «ужесточения демократии»
Киев представил проект «ужесточения демократии», включающий реформы до 2027 года
05 октября 2023, 08:01

Фото: istock / Andrii Yalanskyi

Кабинет Министров Украины представил текст проекта «ужесточения демократии» для разработки дорожной карты реформ в государстве. Принятие этих реформ должно закончится завершиться к 2027 году. О начале реформ объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит украинское издание «Зеркало недели».
Сообщается, что правительство Украины представило концепт усиления демократии после давление со стороны Америки.

«Этот концепт очерчивает первоочередные меры по противодействию олигархически-коррупционным угрозам <…> и составляет основу для укрепления национальной безопасности Украины, защищенности развития ее демократии от авторитарных посягательств», – пишут в материале издания.
В данной концепции много громких заявлений, но в итоге сводится она к приведению судебной системы к западным странам-образцам, а также к суровым мерам для любых проявлений демократических волеизъявлений.

Данные реформы являются необходимыми для Украины — требования по их проведению выдвинуты ЕС и Америкой. Евросоюз готов принять Киев в свои ряды, только если эти реформы пройдут успешно.

Читайте также:

В Канаде принесли извинения за награждение эсэсовца Саварина

В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ

Путин назвал ключевой вопрос образовательной системы
#правительство
#данные
#министр
#меры
#ес
#евросоюз
#киев
Читайте нас в
В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ
«Известия»: В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ
05 октября 2023, 05:46

Фото: iStock/seb_ra

Поставщикам воды, электричества, воды, а также управляющим компаниям в России станет проще судиться с должниками. Об этом пишут «Известия».
Первый зампредседателя комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев обратил внимание на то, что предприятия в сфере ЖКХ при обращении в суд должны уплачивать госпошлину за подачу иска.

Депутат уверен, что такое правило необоснованно, так как подобные исковые заявления подаются с целью взыскания задолженности с лиц, уклоняющихся от оплаты услуг, влияющих на обеспечение социально значимых общественных благ.

В публикации говорится, что 5 октября в Госдуму внесут законопроект об освобождении управляющих компаний от оплаты госпошлин за подачу таких исков. Данная мера должна снизить финансовую нагрузку для сферы ЖКХ, а также избавить судебную систему от лишних процессуальных действий.

Читайте также:

Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ

Стало известно, насколько в 2024 году повысят пенсию в России

Власти Москвы сообщили о запуске отопительного сезона в полном объёме
#жкх
#суд
#законопроект
#предприятия
#депутат
#рф
Читайте нас в
Пользователи умных устройств Xiaomi в РФ массово жалуются на сбои в их работе
05 октября 2023, 02:07

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российские владельцы устройств Xiaomi массово жалуются на отказывающиеся работать электронные устройства, пишет ТАСС. Согласно сообщениям пользователей, около 20:00 4 октября сервера Xiaomi дали сбой, из-за чего устройства китайского производителя на территории России и Белоруссии перестали работать. На неработающие пылесосы, лампочки, камеры видеонаблюдения массово жалуются жители Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Минска, Перми, Луганска и Санкт-Петербурга.
Как убедился корреспондент ТАСС, приложение Mi Home, предназначенное для управления девайсами умного дома, также работает некорректно, не позволяя войти в аккаунт.

В российском представительстве Xiaomi подтвердили информацию о сбое и пообещали быстро решить проблему, пишет телеграм-канал Mash.

Читайте также:

«Аэрофлот» сообщал о сбое в системе Leonardo

В Telegram масштабный сбой

В МТС наблюдается сбой по всей России
#гаджеты
#сбой
Читайте нас в
Е1: Травмпункты в регионах сокращают время работы из-за нехватки врачей
05 октября 2023, 00:46

Фото: iStock/Sviatlana_Lazarenka

Травмпункты в российских регионах вынуждены сокращать время работы из-за нехватки врачей. В Екатеринбурге несколько пунктов оказания медицинской помощи, которые должны работать круглосуточно, стали закрываться после обеда и ввели нерабочие дни, пишет местный портал E1.
Главный травматолог Свердловской области Игорь Шлыков назвал проблемы травмпунктов временными и связал их с сезоном ОРВИ. Однако он признал серьезный кадровый дефицит работников в нескольких больницах. Аналогичные трудности есть и в других регионах.

«Ситуация примерно одинаковая по всем направлениям: где тонко, там и рвется. Сейчас возникла проблема с травмпунктами, но хронические проблемы есть со скорой помощью, с участковой службой», — говорит сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал.

К 2030 году положение с медицинскими кадрами может стать катастрофическим. Об этом сообщило издание «Аргументы недели». По мнению экспертов, на данный момент в России не хватает около 30 тысяч врачей и около 50 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Особенно сильно это ощущается в российских регионах, прежде всего в сельской местности и небольших городских поселениях, где люди вынуждены записываться на прием к узким специалистам за несколько недель, а то и месяцев.

Отмечается, что одна из причин острой нехватки медиков — это массовый отток кадров, в том числе из государственных и муниципальных медучреждений. Для улучшения ситуации Минздрав РФ предлагает привлекать к исполнению части обязанности врачей медсестер.

Читайте также:

В России не хватает врачей и медицинского персонала

В России заявили о дефиците 30% врачей

В России зафиксирован масштабный дефицит фармацевтов
#регионы
#россия
#врачи
Читайте нас в
5 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день, приметы
05 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Пятого октября в России и мире отмечается сразу несколько праздников. Редакция «Радио 1» расскажет, кто в этот день отмечает профессиональный праздник, какие приметы существуют и кто празднует именины.

Всемирный день учителя

 
День учителя отмечается во многих странах мира 5 октября. Торжество было учреждено ЮНЕСКО в 1994 году. Праздник создан для того, чтобы привлечь внимание к важности профессии педагога. В этот день ученики поздравляют своих преподавателей, выражают им слова благодарности и самостоятельно организуют классные часы, на которых исполняют тематические песни и читают стихи.
 

День работников уголовного розыска МВД РФ


                                                                                                                 Фото: iStock/z1b
 
Профессиональный праздник пятого октября отмечают сотрудники подразделений уголовного розыска. Оперуполномоченные полиции разыскивают не только преступников, но и людей пропавших без вести. В этот день принято поздравлять офицеров и гражданских служащих подразделений УГРО.
 

День Республики Адыгея   

 
В этом году Адыгея отмечает 32-ю годовщину со дня своего образования. Праздник учрежден законом Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года «О праздничных днях и памятных датах» и является нерабочим днем. В этот день в республике проводятся концерты, выставки, ярмарки. 
 

Международный день против проституции   


Пятого октября отмечается день борьбы с проституцией. В некоторых странах мира такая деятельность разрешена законом, однако значительное число государств выступают против торговли собственным телом. Праздник учрежден в 2002 году и является напоминаем о важности сохранения моральных ценностей и недопустимости унижения достоинства женщин.

 

Всемирный день Джеймса Бонда, День шикарного шпиона


                                                                                                                 Фото: iStock/cyano66
 
Джеймс Бонд является самым узнаваемым шпионом в мире. Свою известность разведчик получил после выхода в свет книги Яна Флеминга «Казино Рояль». Последующие романы легли в основы сюжетов фильмов о приключениях агента 007. В этот день любители фильмов о секретных миссиях шпионов пересматривают бестселлеры.

Иона и Фока (Листопадная) 


Православные христиане 5 октября чтят память мученика Фоку и пророка Иону. В народе этот день называют Листопадной. Согласно преданиям, в этот день начинались сильные ветра, которые сдували листву с деревьев.
Ветер считался дурной силой, которая могла принести хворь и неприятности. В этот день не принято открывать настежь окна и двери. Также нельзя есть рыбу и мясо, лениться и спать до обеда.

Именины: Прасковья, Кузьма, Вениамин, Александр

Читайте также:

Губернатор Подмосковья призвал уделить особое внимание предстоящему Дню учителя

В России стартовали экологические конкурсы с ценными призами

День учителя 2023: какого числа в России, история праздника
#история
#праздник
#книги
#день учителя
#память
#выставки
#ученики
#стихи
#профессии
#рф
Читайте нас в
Власти Москвы сообщили о запуске отопительного сезона в полном объёме
04 октября 2023, 23:17

Фото: Фотобанк Московской области

Отопительный сезон в российской столице стартовал в полном объёме — уже сейчас тепло получают 82% жилых домов и почти 88% социальных объектов. Такие данные в разговоре с журналистами привёл заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.
По его словам, все работы идут штатно, согласно графику. Чиновник также напомнил, что в прошлом году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам ещё в начале сентября, а в жилых домах — с 18-го числа того же месяца.

В нынешнем году отопление в Москве подаётся с 3 октября.

Согласно российскому законодательству, подача тепла в дома россиян должна начинаться после установления среднесуточной температуры ниже 8°С на протяжении пяти дней. Однако главы регионов вправе распорядиться включить отопление раньше установленного периода по своему усмотрению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов, заявил, что нельзя допустить момента, когда дети начнут замерзать, поэтому ответственным лицам отдано поручение о включении отопления в детских садах, школах.

«Мы поручили главам муниципальных образований региона утвердить графики запуска тепла и с понедельника приступить к пуску отопления на объекты социальной сферы и жилищного фонда. В приоритете – школы, больницы, поликлиники и детсады. Сегодня отопление уже подано в несколько тысяч многоквартирных домов и на сотни социальных объектов», – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
По данным министерства, работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. Сначала тепло подаётся в общеобразовательные учреждения и на объекты здравоохранения, затем в жилые дома, а после – на промышленные предприятия.

Узнать дату запуска отопления в доме можно онлайн, введя в поисковой строке «Карта коммунальных услуг».

Читайте также:

В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах

Когда включат отопление и что делать, если не включают

Подмосковное Минэнерго рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон
#отопительный сезон
#отопление
#москва
#московская область
Читайте нас в
Картаполов раскрыл новый способ добычи информации о россиянах для военкоматов
Картаполов: Частные клиники обяжут передавать данные о россиянах в военкомат
04 октября 2023, 21:22

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Частные клиники, ФНС, Минздрав, территориальные органы МВД и Рособрнадзор будут передавать сведения о гражданах РФ в военкоматы, об этом рассказал председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью для «Парламентской газеты».
Частные клиники обяжут передавать сведения о россиянах в военкоматы, заявил Картаполов. 

«Кроме них сбором информации будут заниматься налоговая служба, Рособрнадзор, территориальные отделы МВД, которые занимаются регистрацией людей по месту жительства, а также компании-работодатели», - прокомментировал ситуацию депутат. 

По словам Картаполова, ​это поможет решить две проблемы. Во-первых, ​с военкоматов будет снята лишняя нагрузка, а во-вторых, гражданам, которые не подлежат призыву, не будут приходить ​неактуальные повестки.

Читайте также: 

Владимир Путин подписал указ о призыве 130 тысяч россиян в армию

Полковник Баранец объяснил, когда срочников могут отправить на СВО

Картаполов: Мобилизованные россияне подлежат ротации на СВО

 

 
#мвд
#компании
#депутат
#служба
#клиника
#военком
Читайте нас в
Путин рассказал о распространении образования на русском языке в другие страны
Путин: Россия заинтересована в распространении русскоязычного образования
04 октября 2023, 21:12

Фото: iStock/Professor25

Россия намерена распространять изучение русского языка и культуры в других странах, особенно в тех, откуда приезжают мигранты. Об этом в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года» заявил президент России Владимир Путин.
Также глава государства отметил, что в интересах России создавать образовательные пространства на русском языке в других странах. 

Ранее в ходе того же мероприятия Путин раскрыл, что является основополагающим вопросом российской образовательной системы. 

Также президент России пообщался с патриархом Кириллом. Они обсудили отечественную систему образования и единогласно пришли к выводу, что важны не только сами знания, которые получает ребёнок, но и то, какое у него сердце, в которое эти познания вложены. 

Читайте также:

Путин назвал ключевой вопрос образовательной системы

Путин: мир избавляется от диктатуры стран, которые вгоняют других в экономическую кабалу

Путин завил, что многие в Европе разделяют взгляды России
#владимир путин
#образование
#культура
#россия
#развитие
Читайте нас в
Адвокат Чубайса прокомментировала информацию о том, что он сменил имя
Адвокат Козырева: Чубайс не не менял имя на Моше Израилевича
04 октября 2023, 21:00

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ольга Козырева, адвокат экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса опровергла информацию о том, что он сменил имя. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках ВЭФ рассказал, что не понимает решения Чубайса уехать из России, поскольку в «Роснано» из-за этого решения в настоящее время разворачивается нестабильная ситуация, в организации обнаружена большая финансовая дыра.

Также Путин рассказал, что ему показали распространившуюся в интернете фотографию, где сообщается, что Анатолий Чубайс сменил имя на Моше Израилевича. 

Козырева в свою очередь заявила, что это фейковая информация, поскольку Чубайс официально не менял ФИО.

Читайте также:

Чубайса заметили в аэропорту Риги после высказывания Путина о нем

Путин рассказал о финансовой дыре в «Роснано» после ухода Чубайса

Компания «Роснано» заявила о риске банкротства
#владимир путин
#адвокат
#информация
#паспорт
Читайте нас в
Достижения.рф