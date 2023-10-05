В Канаде принесли извинения за награждение эсэсовца Саварина

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Канадский генерал-губернатор Мэри Саймон извинилась за присуждение эсэсовцу Питеру Саварину высшей награде в государстве — Ордену Канады. Об этом заявила представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре в эфире телеканала CTV News, сообщает РИА Новости.
«Мы с глубоким сожалением признаем, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение», — заявила представитель.По информации CTV News, Саварин занимал должность ректора в Альбертском университете, а также был лидером «Всемирного конгресса украинцев». На портале учебного учреждения в его биографии отмечают заслуги за развитие мультикультурализма в Канаде. Основанный в 1908 году, университет Альберты считается одним из передовых учебных заведений Канады.
Ранее сообщалось, что члены дивизии СС «Галичина» финансировали Альбертский университет Канады, в котором существовал недавно закрывшийся образовательный фонд имени украинского нациста Ярослава Хунки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак