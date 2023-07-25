В канун празднования Дня ВМФ в Кронштадте откроется «Морская почта»

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«Почта будет работать с 27 июля до 29 июля включительно. Отправить открытки можно с 13:00 до 19:00» — приводит слова главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова «Петербургский дневник».
Напомним, ранее по информации Минобороны России, российские ВМФ нанесли очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против РФ.
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