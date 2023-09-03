В Канзасе кота нашли спустя 10 лет поисков

Фото: istockphoto/drakuliren
В США кот по кличке Боб нашёлся спустя 10 лет после пропажи в 2 тысячах км от родного дома.
NY Post пишет, что черно-белый кот Боб пропал в 2013 году в городе Уичито (Канзас), а нашёлся в 2023 в городе Фукей-Варино (Северная Каролина). Расстояние между городами примерно 2 тысячи км.
Кэрол рассказала, что она назвала кота именем своего отца, и о том, что Боба нашли, узнала в день, когда её отцу могло исполниться 94 года.
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«Однажды он просто не вернулся с прогулки. Я искала его долго и упорно. Расклеивала объявления, размещала информацию в группах, но все было безрезультатно», —рассказала журналистам хозяйка Боба Кэрол Холмс.
«Я сидела дома и думала о своем отце, скучала по нему. Я случайно проверила свою электронную почту и была ошеломлена, обнаружив письма, в которых мне предлагалось связаться с ветеринарной клиникой в Фукей-Варино. Они нашли моего Боба!», —поделилась радостью хозяйка.По идентификационному чипу ветеринары смогли определить хозяйку кота. В данный момент Кэрол Холмс собирает деньги, чтобы вернуть Боба домой.
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Мария Фирсова