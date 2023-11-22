В Кашире-2 ведётся прокладка участка магистрального трубопровода

Фото: Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В Кашире-2 начали прокладку участка магистрального трубопровода диаметром 600 миллиметров на улице Садовой.
Новые тепловые сети прокладывают рядом с существующей трассой, не нарушая подачу теплоносителя.
Ранее сообщалось, что в школу №4 Каширы вернулось отопление. Ученики и учителя пришли в тёплые классы, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
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«Таким образом решаем проблему подачи теплоносителя в дома жителей Каширы-2», — рассказал глава округа Михаил Шувалов в своих социальных сетях.
«Продолжительность учебных занятий теперь составляет 45 минут, проконтролировал это лично. Также после завершения аварийно-восстановительных работ, которое проводило МУП «Теплосеть», запустили отопление и в жилые дома в микрорайоне Кашира-2», – сообщил Шувалов в своём телеграм-канале.Читайте также:
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Мария Фирсова