В Кашире для старшеклассников организовали открытый урок по безопасности

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Для школьников сотрудниками Госавтоинспекции и секретарём Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Вячеславом Кузнецовым была организована встреча с представителями мотоклуба в рамках акции «Будь модным – соблюдай ПДД!».
Также Кузнецов отметил, что мероприятия в формате диалога имеют большую эффективность. После беседы школьникам выпала возможность подробнее разобраться в работе патрульной машины и спортивных мотоциклов.
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