В Кашире госавтоинспекторы провели уроки и мастер-классы для школьников

Фото: администрация городского округа Кашира
В рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием юных пешеходов в осенний период каширские сотрудники Госавтоинспекции встретились со школьниками.
Инспекторы провели уроки безопасности с учениками младшей школы и мастер-классы с учениками старших классов.
Перед началом каникул полицейские продемонстрировали детям видеоролики о ПДД, сделав акцент на том, что в темное время суток нужно быть особенно внимательными не только водителям, но и пешеходам.
Старшеклассникам инспектор рассказала о правилах безопасности на дорогах. Вместе с ребятами изготовил брелоки-фликеры на рюкзаки из световозвращающих материалов.
В финале встречи школьники поблагодарили сотрудников полиции за интересную встречу.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции городского округа Кашира в саду округа провели фотопроект «Завтрак по ПДД». Ребятам предложили в домашней обстановке вместе с семьей приготовить блюдо к завтраку, оформив его по тематике безопасности дорожного движения, а заодно повторив правила дорожного движения.
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Перед началом каникул полицейские продемонстрировали детям видеоролики о ПДД, сделав акцент на том, что в темное время суток нужно быть особенно внимательными не только водителям, но и пешеходам.
В финале встречи школьники поблагодарили сотрудников полиции за интересную встречу.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции городского округа Кашира в саду округа провели фотопроект «Завтрак по ПДД». Ребятам предложили в домашней обстановке вместе с семьей приготовить блюдо к завтраку, оформив его по тематике безопасности дорожного движения, а заодно повторив правила дорожного движения.
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Мария Фирсова