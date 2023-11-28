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В Кашире госавтоинспекторы провели уроки и мастер-классы для школьников

28 ноября 2023, 13:38
Фото: администрация городского округа Кашира

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием юных пешеходов в осенний период каширские сотрудники Госавтоинспекции встретились со школьниками.
Инспекторы провели уроки безопасности с учениками младшей школы и мастер-классы с учениками старших классов.

Перед началом каникул полицейские продемонстрировали детям видеоролики о ПДД, сделав акцент на том, что в темное время суток нужно быть особенно внимательными не только водителям, но и пешеходам.


Старшеклассникам инспектор рассказала о правилах безопасности на дорогах. Вместе с ребятами изготовил брелоки-фликеры на рюкзаки из световозвращающих материалов.

В финале встречи школьники поблагодарили сотрудников полиции за интересную встречу.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции городского округа Кашира в саду округа провели фотопроект «Завтрак по ПДД». Ребятам предложили в домашней обстановке вместе с семьей приготовить блюдо к завтраку, оформив его по тематике безопасности дорожного движения, а заодно повторив правила дорожного движения.

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#новости подмосковья
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#школьники
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Опрос: Для большинства россиян важна забота работодателя об их здоровье
28 ноября 2023, 13:53

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

Совместный опрос сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахование»показал, что для 83% россиян важна забота работодателей об их здоровье.
При этом, респонденты ответили, как именно эта забота должна проявляться. Так, 76% опрошенных высказались за оплату расширенного полиса ДМС, 41% выбрали скидки от работодателя на занятия спортом, 32% хотели бы организованные компанией здоровые перекусы, ещё 8% — чтобы в офисе организовывали утренние тренировки.

«Менее половины опрошенных стараются придерживаться принципов здорового питания и принимают витамины и БАД. Около трети приняли решение отказаться от вредных привычек или начали заниматься спортом. Среди наименее популярных вариантов оказались чтение литературы о здоровом образе жизни и закаливание», — приводит RT текст соответствующего исследования.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

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#тренировки
#сотрудники
#работодатель
#здоровье
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В Минфине предложили снизить крепость алкогольного мороженого
В Минфине предложили снизить крепость алкогольного мороженого до 1,2%
28 ноября 2023, 13:44

Фото: iStock/kerdkanno

Министерство финансов России предложило ограничить крепость алкогольного мороженого и иных спиртосодержащих замороженных десертов до 1,2%. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в настоящее время средняя крепость таких десертов варьируется от 7 до 10%. Однако в Минфине предложили ограничить крепость 1,2%, чтобы она была такой же, как в квасе, ароматических и пряных сиропах. 

При этом в ведомстве отметили, что ограничение распространения таких десертов не предполагается, поскольку они не входят в список товаров-исключений перечня спиртосодержащей продукции и не попадают под действие закона о регулировании алкогольного рынка и его ограничений. 

Таким образом, продажа алкогольного мороженого разрешена в общественных местах и вблизи детских учреждений. Также отсутствуют ограничения по продаже такой продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

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#алкоголь
#мороженое
#минфин
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#ограничение
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Киберэксперт Руснак рекомендовал не заряжать телефон до 100%
28 ноября 2023, 13:34

Фото: istockphoto/Mustafa Kaya

Зарядку телефона следует производить только до тех пор, когда ее уровень достигнет 80-90%, чтобы продлить жизнь аккумуляторной батареи. С такой рекомендацией выступил ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак.
В разговоре с РИА Новости эксперт отметил, что к самым распространенным ошибкам пользователей относится то, что телефону позволяют разряжаться до нуля, а также заряжают его на 100%. Многие современные устройства уже снабжены опцией, при которой заряд автоматически останавливается на уровне 80% или 90% ёмкости батареи.

Другим фактором, который может преждевременно «посадить» аккумулятор, является использование неоригинальных зарядных устройств. Это может привести не только к быстрому износу батареи, но и вызвать короткое замыкание, и тогда вред будет нанесен не только телефону.

Если телефон начал слишком быстро разряжаться, следует проверить, не используется ли какое-либо приложение в фоновом режиме. Также можно снизить яркость экрана или выбрать специальный режим в настройках дисплея, советует эксперт.

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#режим
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Андрей Воробьёв посетил новый полицейский пункт в Котельниках
28 ноября 2023, 13:30

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил новый полицейский пункт в Котельниках. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По просьбе жителей в новых районах были открыты пункты полиции. Губернатор встретился и пообщался с сотрудниками в полицейском участке микрорайона Парковый.

«Это было требование жителей, и я хочу поблагодарить начальника Главка, генерала Виктора Кузьмича Паукова за то, что здесь открыт пункт полиции. Мы понимаем, что Котельники имеют свою специфику – все, что касается мигрантов, «Садовода» требует особого регулирования. Поэтому на нашей встрече я попросил присутствовать наших правоохранителей, чтобы рассказать о том, что мы делаем и зачем. Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании - вы делаете важную работу<…>», - отметил губернатор.

Кроме этого, Андрей Воробьёв добавил, что дополнительно была усилина программа по видеонаблюдению, которая оснащена распознаванием лиц и мониторингом.

Стоит отметить, что в участке работают три участковых и один сотрудник по делам несовершеннолетних,, за которыми закреплены не только мкр. Парковый, включая частный сектор, но также микрорайоны Силикат и Южный.

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#участок
#полиция
#сотрудники
#подмосковье
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Каширские полицейские организовали фотопроект «Завтрак по ПДД»
28 ноября 2023, 13:30

Фото: администрация городского округа Кашира

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Кашира в дошкольном образовательном учреждении округа провели фотопроект «Завтрак по ПДД».
Ребятам предложили в домашней обстановке вместе с семьей приготовить блюдо к завтраку, оформив его по тематике безопасности дорожного движения, а заодно повторив правила дорожного движения.

Воспитанники детского сада поучаствовали в фотопроекте, а родители выразили благодарность за необычный формат разговоров о важном.

Ранее сообщалось, что на экскурсию в подмосковный Зарайск поехала группа участников проекта «Активное долголетие» из Каширы.

Экскурсанты прошли по улочкам древнего города и познакомились с архитектурой Зарайска. Люди старшего поколения узнали об основании города и его истории. 

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#пдд
#подмосковье
#кашира
#новости
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В Гильдии риэлторов раскрыли, сколько стоит комфорт в съёмных квартирах
Гильдия риэлторов: за комфорт в съёмной квартире придётся доплатить 15 тысяч
28 ноября 2023, 13:25

Фото: IStock/in4mal

Каждый второй россиянин согласен платить дополнительные 10 000 рублей в месяц за съемную квартиру, если она будет соответствовать определенным требованиям комфорта, следует из опроса «Яндекс Аренды». Россияне готовы доплачивать за близость квартиры к метро и наличие в ней балкона и стиральной машины.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев рассказал «Радио 1», что каждый пункт комфорта в съёмной квартире оценивается примерно в 5-10%. К ним можно отнести ремонт, наличие хорошей мебели, оборудование и удалённость от станции метро.
«При хорошем качестве ремонта цена будет на 10 процентов выше, наличие хорошей мебели увеличивает процентную ставку на 5-10 процентов. К такому же можно отнести и вопрос удалённости от метро, если она составляет 5-15 минут, арендная ставка может быть выше на 5-10 процентов. Если квартира обеспечена всем необходимым оборудованием: стиральной машиной, плитой с духовкой, холодильником и иногда телевизором, тогда от 5 до 10 процентов ставка может быть выше», — сказал Константин Апрелев.
Специалист подчеркнул, что район в этом случае не считается основным критерием ценообразования. По его словам, в одном и том же доме стоимость квартиры может быть разной в зависимости от наличия вышеперечисленного.
«Если мы сравним, например, две одинаковые квартиры, то ничем не упакованная квартира будет стоить 35 тысяч рублей в месяц, а квартира со всем оборудованием — 50 тысяч рублей», — заключил он.
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#метро
#квартиры
#ремонт
#цена
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«Транснефть» урегулировала спор с «Роснефтью»
Арбитражный суд прекратил производство по иску «Транснефти» против «Роснефти»
28 ноября 2023, 13:24

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на два миллиарда рублей прекращено, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Ранее было прекращено производство по иску «Роснефти» к «Транснефти», который был связан с загрязнением на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году. 

Отмечается, что «Роснефть» хотела взыскать с «Транснефти» убытки в размере 3,36 миллиардов рублей, 120,8 миллионов долларов, 47,6 тысяч евро, 5,52 тысяч фунтов стерлингов и 73,9 миллионов польских злотых. Такое требование было обусловлено остановкой прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба». 

В ответ на это «Транснефть» в августе прошлого года подала иск с требованием взыскать с «Роснефти» свыше двух миллиардов рублей за неисполнение ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти, согласно оказанию оплаченных компанией услуг. 

Спустя год, в августе 2023 года, официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил о достижении договорённостей с «Роснефтью» по ряду спорных вопросов. 

Отмечалось, что претензии будут урегулированы в том случае, если «Роснефть» откажется от взыскания, а «Транснефть» продлит срок компенсаций убытков за загрязнённые нефтепродукты до конца мая 2025 года. 

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#суд
#договор
#соглашение
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«Шторм века»: жертвы и ущерб от урагана в Крыму и Сочи, какие регионы будут следующими
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
28 ноября 2023, 13:10

Фото: IStock/shadrin_andrey

Сразу несколько регионов России пострадали в результате мощного шторма на Черном море. Стихию назвали самой разрушающей за всю историю наблюдений. Редакция «Радио 1» расскажет об обстановке в охваченных циклоном регионах, и о том, куда направляется циклон.

Шторм в Сочи и Крыму 2023


Средиземноморский циклон, принесший ураганный ветер, ливни и цунами пришел на курорты Краснодарского края и побережье Крыма 26 ноября. Семиметровые волны сносили капитальные постройки, автомобили, дома и деревья. В результате стихии более полутора миллиона человек остались без света.

                                                                                                                  Фото:Татьяна Ерохина

Западное побережье Крымского полуострова основной удар приняло на себя. Местных жителей эвакуировали на лодках и военных грузовиках. В круглосуточном режиме работают спасатели и аварийные бригады. Без света и отопления по-прежнему остаются около 500 тысяч крымчан. В Севастополе был объявлен режим ЧС регионального масштаба.

На Черноморском побережье разрушения не менее серьезные. В Сочи гигантские волны затопили улицы, первые этажи гостиничных комплексов. В результате шторма, разрушенной оказалась одна ветка железнодорожного полотна. В Сириусе наблюдали настоящее цунами, волны преодолели высокие заграждения на набережной и затопили ближайшие улицы. Вода затопила цокольные и первые этажи ближайших домов.


Недалеко от набережной вода затопила трехэтажный отель, дом дал сильную трещину, после чего разрушился. В регионе также продолжают устранять аварии на электросетях.

Число погибших из-за шторма в Крыму и на Кубани


Количество погибших из-за мощного шторма в Крыму и на Черноморском побережье увеличилось до четырех человек, об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Краснодарского края. В ведомстве сообщили, что тело одного мужчины было обнаружено у берега на Суджукской косе в Новороссийске. В Керченском проливе погиб моряк. Одним из погибших стал местный житель села Морское под Судаком, который отправился к морю посмотреть на волны. Тело еще одного мужчины было обнаружено в центре затопленного города Сочи.

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Также не смогли пережить стихию около 800 морских обитателей музея-аквариума в Севастополе. Из-за вышедшего из строя оборудования, затопления вентиляций и насосов, погибли редкие виды экзотических рыб, в том числе пираньи.


Куда идет циклон из Крыма и Сочи


Ураган, который обрушился на российские курорты, постепенно отступает, однако может вновь разбушеваться в Центральном федеральном округе. Об этом сообщил глава Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин в беседе с изданием «Новые известия».

По его словам, Москву, Рязань и Калугу уже накрыл циклон. После снегопада в названых регионах, стихия затронет Ленинградскую область, Кострому и Псков. Специалист также добавил, что Росгидрометцентр предупреждал о явлении заранее. Варакин отметил, что подобные циклоны могут активизироваться один раз в несколько десятилетий, что вызвано климатическими изменениями. 

Ущерб от шторма в Крыму и Сочи


Президенту России Владимиру Путину доложено о разрушениях, которые были вызваны обрушившимся на регион штормом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, глава государства поручил правительству выделить средства из бюджета для восстановления инфраструктуры региона.

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В Сочи оценка ущербу в настоящее время не дана. Около 50 пляжей пострадали в результате стихии. Восстановительные работы начнутся после установления удовлетворительной погоды. К уборке города приступили более 3000 человек. 

Путину доложено о ситуации на юге России


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства уведомлен о нанесенном стихией ущербе регионам, и поручил правительству внимательно отнестись к ситуации на юге страны. Спикер Кремля добавил, что президент распорядился о выделении средств из бюджета на восстановление разрушенной инфраструктуры. Он также поручил кабмину выяснить, какая помощь необходима пострадавшим от шторма регионам.   

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#ущерб
#крым
#москва
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Наследники Шаинского требуют с немецкого рэпера Liaze денежную компенсацию
28 ноября 2023, 13:04

Фото: istockphoto/nantonov

Семья легендарного композитора Владимира Шаинского намерена добиться денежной компенсации от немецкого рэпера Liaze (настоящее имя Илья Рейзвих), использовавшего в своей песне мелодию «Песенки крокодила Гены» из мультфильма про Чебурашку.
Исполнитель из Германии, чья композиция с музыкой и словами мультяшной песенки ворвалась в ТОП немецкого YouTube и набирает миллионы просмотров, обманул свой лейбл. Он сказал, что уладил все вопросы с авторскими правами с семьей знаменитого советского композитора. На самом деле, как рассказал ИА «Регнум» сын Шаинского Вячеслав, с ними никто не связывался. Сейчас наследники композитора ведут с лейблом Laize переговоры.

Правообладателем произведений Шаинского является его вдова Светлана, а финансовые интересы представляет сын Вячеслав. По его словам, лейбл безответственно подошел к вопросу об авторских правах, что странно для немцев, и теперь может лишиться популярного трека. Наследники композитора требуют либо удалить песню со всех ресурсов, либо выплатить денежную компенсацию за использование мелодии Шаинского и указать в титрах его имя.

Вячеславу тем более обидно, что сама композиция ему понравилась. Он с одобрением относится к тому, что старым песням дают новую жизнь, используя новые аранжировки и современные технологии.

Рэпер Илья Рейзвих, выступающий под псевдонимом Laize, родился в 2003 году во Франкфурте-на-Майне в семье выходцев из СССР.

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