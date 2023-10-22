В Кашире ко Дню белой трости провели праздничную программу «Наперекор судьбе»

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В краеведческом музее Каширы провели мероприятие «Наперекор судьбе», приуроченное ко Дню белой трости, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
15 октября 1970 года Международная федерация слепых учредила Международный день белой трости. Это, скорее, не праздник, это своеобразный знак победы, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.
В Кашире этот день отметили в краеведческом музее, проведя мероприятие «Наперекор судьбе».
Для посетителей мероприятие в этот день выступил вокальный ансамбль «Журавушка». Посетители праздничной программы также смогли ознакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества участников мероприятия.
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Евгения Парфентьева