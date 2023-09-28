В Кашире оборудуют новый переход на платформе «Тесна»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Специалисты начали строительные работы нового перехода на платформе «Тесна», которой ежедневно пользуются сотни жителей Каширы.
В 2023 году специалисты занимаются строительством новых пешеходных переходов на железнодорожных станциях Павелецкого направления. Благодаря новому переходу рядом с платформой Тесна путь жителей округа станет комфортнее и безопаснее, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
На данный момент специалисты разобрали старый переход и оборудовали временный и продолжают строительство нового будущего пути через рельсы.
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«Новые одноуровневые пешеходные переходы будут оснащены световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. На них обустроят накопительные площадки S-образной формы, которые позволяют пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава», — уточнили в министерстве транспорта Московской области.
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Алиса Сергиенко