В Кашире организовали проект по сдаче старых шин «Мегабак»

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang
Каширяне могут сдать свои старые шины и выиграть сертификат на покупку новых в пунктах «Мегабак», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Акция пройдёт с 15 октября по 15 ноября. Принести свои старые покрышки каширяне могут в пункты приема проекта «Мегабак».
Для участие в розыгрыше необходимо сделать креативную фотографию с шинами на площадке «Мегабак», а затем опубликовать её во «ВКонтакте» и добавить к посту хэштег #сдалшинынаМегабак.
После 15 ноября самые интересные и оригинальные работы получат сертификат от партнеров компаний переработчиков вторичных ресурсов и смогут получить абсолютно новый комплект шин для автомобиля.
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Для участие в розыгрыше необходимо сделать креативную фотографию с шинами на площадке «Мегабак», а затем опубликовать её во «ВКонтакте» и добавить к посту хэштег #сдалшинынаМегабак.
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Евгения Парфентьева