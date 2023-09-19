В Кашире организовали производство сухих каш и супов для военнослужащих

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
«Мы открыли новое направление — изготовление сухих каш и супов, а также мясных чипсов. Сухие каши у нас питательные — молочные. Как только мы объявили о том, что у нас начинает работать «Кухня», стали приходить запросы от наших ребят. На передовую мы уже отправили около 100 порций супов, каш и чипсов. Вот и сегодня мы собрали два индивидуальных комплекта с сухими молочными кашами», — рассказывает руководитель проекта Татьяна Савина.В меню «Кухни» входят такие супы: борщ, щи, лапша куриная, рисовый суп и суп с гречкой. Срок годности такого супа составляет порядка года, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Ребята сами изъявили желание помочь нашим военным. И мы решили провести для них мастер-класс по изготовлению сухого душа. Ребята оказались способными учениками. Быстро собрали комплекты. И даже опробовали на себе», — отметила Татьяна Савина.Каждый желающий может присоединиться к проекту и помогать военнослужащим, присоединившись к телеграмму-каналу «Помощь нашим ребятам – Кашира, Ступино».
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